Разработка
Danya

Смена бейджей, поддержка Material U, лента репостов – уже в новом обновлении DTF 7.13.1

Давно не было ченжлога из мобильных приложений DTF и VC. Не стану перечислять все изменения с 7.9.0, начнём сразу с 7.13.0

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Что добавили

  • Смена бейджей теперь доступна на экране профиля и на экране подсайта;
  • Поддержали Material U для android 13 и выше. Теперь при использовании themed icons наши иконки гармонично будут вписываться в общее оформление на рабочем столе;
  • Новые элементы управления контентом. Теперь автор поста может быстро перейти в режим редактирования(пока редирект в веб), а авторы комментариев могут удалять свои комментарии и ветки;
  • Новая лента с репостами. Теперь при наличии репоста у статьи отображается счетчик, тыкнув на который будет лента со всеми репостами;
  • Новое контекстное меню в меню поста, стало чуть удобней делиться статьей.

Что улучшили и исправили

  • Теперь темы отображаются, как в вебе: сверху всегда указан автор поста, снизу - тема;
  • При повороте экрана фулскрин медиа больше не останавливается;
  • Убрали баг с открытием webview вместо нативного экрана статьи при тапе по некоторым ссылкам;
  • Убрали баг с "бесконечной" загрузкой медиа в редакторе статьи;
  • Несколько UX улучшений и исправлений багов, которые не достойны упоминания по отдельности.

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Пойду дальше красить кнопки.

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