Смена бейджей, поддержка Material U, лента репостов – уже в новом обновлении DTF 7.13.1
Давно не было ченжлога из мобильных приложений DTF и VC. Не стану перечислять все изменения с 7.9.0, начнём сразу с 7.13.0
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Что добавили
- Смена бейджей теперь доступна на экране профиля и на экране подсайта;
- Поддержали Material U для android 13 и выше. Теперь при использовании themed icons наши иконки гармонично будут вписываться в общее оформление на рабочем столе;
- Новые элементы управления контентом. Теперь автор поста может быстро перейти в режим редактирования(пока редирект в веб), а авторы комментариев могут удалять свои комментарии и ветки;
- Новая лента с репостами. Теперь при наличии репоста у статьи отображается счетчик, тыкнув на который будет лента со всеми репостами;
- Новое контекстное меню в меню поста, стало чуть удобней делиться статьей.
Что улучшили и исправили
- Теперь темы отображаются, как в вебе: сверху всегда указан автор поста, снизу - тема;
- При повороте экрана фулскрин медиа больше не останавливается;
- Убрали баг с открытием webview вместо нативного экрана статьи при тапе по некоторым ссылкам;
- Убрали баг с "бесконечной" загрузкой медиа в редакторе статьи;
- Несколько UX улучшений и исправлений багов, которые не достойны упоминания по отдельности.
Можно присоединиться к тестированию бета сборок:
Пойду дальше красить кнопки.
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