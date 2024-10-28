В российских колледжах начнут готовить разработчиков видеоигр

А также специалистов по работе с искусственным интеллектом.Российские студенты колледжей смогут получить профессию разработчика видеоигр, начиная с 2025/2026 учебного года. Выпускники смогут работать в соответствии с профстандартом «Связь, информационные и коммуникационные технологии». Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на проект приказа Министерства просвещения.При поступлении после девятого класса срок обучения составит 3 года 10 месяцев, а после 11-го — 2 года 10 месяцев.В рамках обучения студенты колледжей научатся разрабатывать видеоигры, программные модули, иммерсивные и мультимедийные приложения, а также тестировать информационные системы. Кроме того, они пройдут обучение по 3D-моделированию и визуализации компонентов системы.В российском перечне профессий и специальностей среднего профессионального образования также появятся специалисты по работе с искусственным интеллектом.Учебным заведениям будет непросто найти квалифицированных педагогов по этим профессиям, но это возможно, сообщили эксперты, опрошенные изданием. Они также отметили, что в стране нужны IT-специалисты разного уровня подготовки.В августе 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев оценивал дефицит разработчиков в России в 500-700 тысяч человек. Всего в российской ИТ-сфере, по данным ведомства, работают почти 740 тысяч специалистов.#новости
И начнут производить 1000 самолётов в год, и начнут строить космическую станцию. И ещё много чего начнут...
Вот обосрались уже столько раз, что теперь можно вообще что угодно планировать)) Никто не обращает внимания
К 2030 году
Комментарий недоступен
Для проектирования самолётов и станций как раз пригодятся 3D моделировщики.
Ну планы строить никто и не мешает..
А видеоигры эти самые делать будут или только готовить будут?