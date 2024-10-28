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В российских колледжах начнут готовить разработчиков видеоигр

А также специалистов по работе с искусственным интеллектом.

В российских колледжах начнут готовить разработчиков видеоигр
  • Российские студенты колледжей смогут получить профессию разработчика видеоигр, начиная с 2025/2026 учебного года. Выпускники смогут работать в соответствии с профстандартом «Связь, информационные и коммуникационные технологии». Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на проект приказа Министерства просвещения.
  • При поступлении после девятого класса срок обучения составит 3 года 10 месяцев, а после 11-го — 2 года 10 месяцев.
  • В рамках обучения студенты колледжей научатся разрабатывать видеоигры, программные модули, иммерсивные и мультимедийные приложения, а также тестировать информационные системы. Кроме того, они пройдут обучение по 3D-моделированию и визуализации компонентов системы.
  • В российском перечне профессий и специальностей среднего профессионального образования также появятся специалисты по работе с искусственным интеллектом.
  • Учебным заведениям будет непросто найти квалифицированных педагогов по этим профессиям, но это возможно, сообщили эксперты, опрошенные изданием. Они также отметили, что в стране нужны IT-специалисты разного уровня подготовки.
  • В августе 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев оценивал дефицит разработчиков в России в 500-700 тысяч человек. Всего в российской ИТ-сфере, по данным ведомства, работают почти 740 тысяч специалистов.

#новости

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84 комментария
Sergey Zhukov

И начнут производить 1000 самолётов в год, и начнут строить космическую станцию. И ещё много чего начнут...

23
2
1
Ответить
Леонид Гнездилов

Вот обосрались уже столько раз, что теперь можно вообще что угодно планировать)) Никто не обращает внимания

8
1
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Sergey Zhukov

К 2030 году

6
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Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

2
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Иванов Иван

Для проектирования самолётов и станций как раз пригодятся 3D моделировщики.

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Гагарин

Ну планы строить никто и не мешает..

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Вадим Д.

А видеоигры эти самые делать будут или только готовить будут?

6
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