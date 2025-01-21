VK и ВШЭ запустили «Школу информатики, физики и технологий» для подготовки разработчиков и специалистов в сфере ИИ

Набор студентов откроют в 2025 году. В «Школе» будет по две программы бакалавриата и магистратуры, рассказали в VK. Они составлены специалистами ВШЭ и департамента AI VK. Студенты будут обучаться в условиях, «приближенных к работе в ИТ-компании».На бакалаврской программе «Прикладной анализ данных и искусственный интеллект» (30 бюджетных и 30 платных мест) студенты научатся проектировать рекомендательные системы, а также решения в области компьютерного зрения и обработки естественного языка. Продолжить учёбу можно в магистратуре «Машинное обучение и анализ данных» (30 бюджетных и 15 платных мест).Бакалавриат «Прикладная математика и информатика» (по 30 бюджетных и платных мест) предполагает обучение работе с высоконагруженными системами, промышленному программированию и инструментальной разработке.В онлайн-магистратуре «Проектирование и разработка высоконагруженных систем» (20 платных мест) студенты смогут освоить программную архитектуру, системную инженерию и управление разработкой.#новости #vk #вшэ
отличная школа информатики, что сайт себе нормально сделать не могут, бегу записываться
Набор на галеру ещё не начался
студенты научатся проектировать рекомендательные системыНу хоть кто-то научится! Может даже они будут работать.
Порекомендуют посмотреть рекламу
Sam Altman сейчас наверное нервно курит от этой новости🤣
VK и рекомендательные системы, ахахаха. Это звучит как самая тупая шутка на свете, соц сеть с неработающими рекомендациями будет учить их делать.
Вот это коллаб который мы заслужили