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Артур Томилко
Образование

VK и ВШЭ запустили «Школу информатики, физики и технологий» для подготовки разработчиков и специалистов в сфере ИИ

Набор студентов откроют в 2025 году.

  • В «Школе» будет по две программы бакалавриата и магистратуры, рассказали в VK. Они составлены специалистами ВШЭ и департамента AI VK. Студенты будут обучаться в условиях, «приближенных к работе в ИТ-компании».
  • На бакалаврской программе «Прикладной анализ данных и искусственный интеллект» (30 бюджетных и 30 платных мест) студенты научатся проектировать рекомендательные системы, а также решения в области компьютерного зрения и обработки естественного языка. Продолжить учёбу можно в магистратуре «Машинное обучение и анализ данных» (30 бюджетных и 15 платных мест).
  • Бакалавриат «Прикладная математика и информатика» (по 30 бюджетных и платных мест) предполагает обучение работе с высоконагруженными системами, промышленному программированию и инструментальной разработке.
  • В онлайн-магистратуре «Проектирование и разработка высоконагруженных систем» (20 платных мест) студенты смогут освоить программную архитектуру, системную инженерию и управление разработкой.

#новости #vk #вшэ

1616
33
15 комментариев
Макгаффин

отличная школа информатики, что сайт себе нормально сделать не могут, бегу записываться

7
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Egor Ka

Набор на галеру ещё не начался

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Вадим Д.

студенты научатся проектировать рекомендательные системыНу хоть кто-то научится! Может даже они будут работать.

5
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troshina.a

Порекомендуют посмотреть рекламу

3
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Александр Б.

Sam Altman сейчас наверное нервно курит от этой новости🤣

4
1
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Serpantin74

VK и рекомендательные системы, ахахаха. Это звучит как самая тупая шутка на свете, соц сеть с неработающими рекомендациями будет учить их делать.

3
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Наталья Парфёнова

Вот это коллаб который мы заслужили

2
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