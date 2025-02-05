«Т-Банк» закрыл сделку по покупке здания Центрального телеграфа, где собирается разместить свой университет — СМИ

Стороны сделки отказались её комментировать.Об этом со ссылкой на источники сообщили «Коммерсантъ» и «Ведомости». Банк договорился о выкупе здания с кипрской Riverstretch Trading & Investments.Т-Банк приобрёл здание для размещения своего университета, говорят источники «Ъ». Об этом же писали «Ведомости» в мае 2024 года.Текущая стоимость здания Центрального телеграфа составляет 35 млрд рублей, говорит руководитель департамента по работе с офисными помещениями консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерина Белова. Партнёр NF Group Константин Фомиченко оценивает актив в 500-600 тысяч рублей за 1 м², исходя из чего общая сумма составляет 35,5-42,6 млрд рублей.В «Т-Банке», девелоперской Vos’hod (её акционер – Riverstretch Trading & Investments, компания занимается реконструкцией здания Центрального телеграфа) и консалтинговой Ricci, которую издания называют консультантом сделки, от комментариев отказались.Общая площадь здания Центрального телеграфа — примерно 55 тысяч м². Оно построено в 1925-1927 годах и считается памятником архитектуры, долгое время его использовали для нужд Московской телеграфной станции, отделений междугородной и международной телефонной связи. В 2019-м структура «Ростелекома» продала большую часть площадей в комплексе за 3,5 млрд рублей фирме, связанной с Riverstretch Trading & Investments. Сейчас здание находится на реконструкции, оно должно превратиться в комплекс, включающий офисы, апартаменты и ритейл-зону.Центральный телеграф. Фото: Design Mate«Тинькофф» вместе с ИТ-компаниями запустил Центральный университет в 2023 году. Среди основателей — 30 фирм. Для университета банк арендовал 14,2 тысячи м² в бизнес-центре Ducat Place II на улице Гашека в центре Москвы.Полина ЛааксоОбразование17.05.2024«Бизнес должен становиться заказчиком образования, потому что рынок образовательных услуг оторвался от рынка труда» Главное из беседы «Ведомостей» с Евгением Ивашкевичем — ректором Центрального университета, запущенного «Тинькофф» в 2023 году.#новости #тбанк
купили за 3,5... продали через 6 лет за 35.... вот это бизнес....
А если в долларах?
Очень рад за Т-Банк. Буду еще больше рад, если отщипнет немного и вернет мне замороженные акции/деньги, в безопасность которых уверял вплоть до дня заморозки. Как и тысячам других клиентов.
Пф-ф, может, вам накопительную часть пенсии вернуть еще?
А при чем тут Тинькофф? Виноватых ищите выше. Всех брокеров поставили в такое положение.
Несмотря на блокировку, инвесторы по-прежнему остаются собственниками акций. Мы работаем над снятием ограничений с активов. Сроков решения по-прежнему нет. Но когда новости все же будут, мы расскажем о них в официальных каналах. Также СПБ Биржа рассказывает о ходе событий на Информационном портале: https://xn--80aaacfca8akdrcch9bchuh0c.xn--p1ai/ Там можно самостоятельно отслеживать информацию по этому поводу.
Эх, туда бы нормальное что-нибудь, а не шарагу от КредитЗаПросмотрСториз-банка.