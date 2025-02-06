Онлайн-школа английского языка Skyeng запустила генерацию контента для уроков с помощью ИИ

Кроме этого Skyeng запустил для учеников возможность персонального выбора «разминки» в начале урока. Раньше тему и задания выбирал преподаватель, теперь ученик может сделать это сам.

Платформа при помощи ИИ генерирует контент и изображение упражнения, а также «обложку» «разминки» для «витрины». Когда ученик настраивает интересы в профиле, он может управлять «выдачей» контента для витрины. Например, при выборе «путешествий» система покажет «разминки» на эту тему.