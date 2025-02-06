Онлайн-школа английского языка Skyeng запустила генерацию контента для уроков с помощью ИИ

Целый план урока или упражнения для отработки темы. При помощи автогенерации можно создавать контент для уроков: ИИ учитывает уровень знаний ученика, его интересы, цель занятий и желаемую тему, сообщила компания.Системе нужно от двух до шести минут, что создать персональный план и контент урока, а также домашнее задание с интерактивными упражнениями.Источник: SkyengПреподаватели также могут в режиме реального времени генерировать упражнения — например, чтобы создать примеры для отработки темы. В среднем генерация занимает девять секунд.Источник: SkyengКроме этого Skyeng запустил для учеников возможность персонального выбора «разминки» в начале урока. Раньше тему и задания выбирал преподаватель, теперь ученик может сделать это сам. Платформа при помощи ИИ генерирует контент и изображение упражнения, а также «обложку» «разминки» для «витрины». Когда ученик настраивает интересы в профиле, он может управлять «выдачей» контента для витрины. Например, при выборе «путешествий» система покажет «разминки» на эту тему. Пока функцию тестируют, её откроют для всех пользователей в конце февраля 2025 года.Источник: SkyengВ планах компании к середине 2025 года внедрить «граф навыков» — метод, который позволит записывать в базу знаний результаты решения упражнений каждого ученика, чтобы автоматически определять степень освоения навыков и «проблемные» зоны.#новости #skyeng #ии
Аж пуш отправили. ВАЖНАЯ НОВОСТЬ⚡️⚡️⚡️
По сути любой ИИ может это сделать. Взять тот же Chat GPT, который в текстовой форме составит план обучения. Потом попросить его составить подробный план урока. Потом берешь тот же Tome и просишь его сгенерировать презентацию и всё - урок готов
Как бы да, но почему бы не создать именно под эту задачу ИИ?)
Я теперь только ChatGPT для этого и использую. Платные сервисы может упрощают вход для новичков, но если голова на плечах и самодисциплина есть, по большому счету любой более-менее продвинутой LLM-ки хватит - и сгенерит под тебя уроки любого типа и уровня сложности, и тесты для проверки материала, и практика письма. У ChatGPT еще потрясающий voice mode, с которым можно тренировать разговорную речь - раньше я болтал онлайн с репетитором, тратил немалые деньги, теперь раз-две в недели болтаю по часу с ChatGPT, мне этого достаточно. Даже плохую речь он спокойно понимает.
Когда мы докатились до того, что половина, а иногда и большая часть дневных новостей у нас про ИИ разработки?) Но скайэнг молодцы, конечно, это точно ускорит процесс подготовки.
Надеюсь, функция будет работать как надо, и к 2025 году они ее допилят до идеала. А еще этот "граф навыков" - звучит многообещающе. Если он будет реально показывать мои слабые места, это будет очень полезно))