Основанный при участии «Т-Банка» Центральный университет разместится в здании Центрального телеграфа

О том, что банк выкупил здание для открытия кампуса, писали источники «Ъ» и «Ведомостей».Источник здесь и далее: Центральный университетОб этом сообщил сам вуз, подтвердив, что здание выкупили у девелоперской Vos’hod (её акционер – Riverstretch Trading & Investments).Университет займёт всю площадь здания — 68 424 м². Пока его модернизируют, ремонт закончат в 2027 году. После этого в кампусе вуза «смогут учиться и работать более 5000 студентов и преподавателей».В здании расположатся аудитории, зоны отдыха, коворкинги, читальный и обеденный залы, спортзал, библиотека, студклуб, конференц-зал, научный центр и многое другое. Дизайн разработан «в стиле современного минимализма и не содержит визуального шума».«Тинькофф» вместе с ИТ-компаниями запустил Центральный университет в 2023 году. Среди основателей — 30 фирм. Для университета банк арендовал 14,2 тысячи м² в бизнес-центре Ducat Place II на улице Гашека в центре Москвы.В мае 2024 года «Ведомости» сообщили, что «Т-Банк» договаривается о покупке здания Центрального телеграфа, чтобы разместить в нём университет. В феврале 2025-го СМИ написали, что сделку закрыли.#новости #центральныйуниверситет
Странно, что при участии Т-Банка, а не Центрального, вот это был бы заголовок ))
Не-е, ЦБ с инфляцией борется)
Какие там университеты.
А почему не Сбер ?! 🤔 Тоже вопрос. Интересно.
П-Банк поступает грамотно, готовя специалистов для своей организации по актуальным материалам.
П-Банк - это Пинькофф?
Не понятно для чего этого делать тбанку. Или очередная игрушка какого топ манагера для слива бабла себе в карман?
С учетом, что как то онлайн банк не коллериуется с офлайн обучением.
На фоне этих трат, лучше было предложить клиентам лучшее условия, чем драть за подписки и тд
Почему не кореллируется? В их офисе в Мск давно обучали специалистов, теперь отдельный университет для этого открыли.