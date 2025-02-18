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Артур Томилко
Образование

VK Education открыла набор на бесплатные образовательные программы по ИТ-специальностям

Весной 2025 года студентам будут доступны на выбор пять направлений и 25 открытых курсов.

  • Набор студентов открыт на сайте VK Education. Среди направлений — искусственный интеллект, машинное обучение, анализ данных, разработка, тестирование, информационная безопасность и креативные индустрии.
  • Программы разработаны под руководством экспертов VK и содержат опыт «ВКонтакте», «Одноклассников», «Почты» и других продуктов.
  • Обучение включает открытые онлайн-лектории в «VK Видео», асинхронные курсы для новичков, углублённые курсы с «серьёзным отбором», а также программу проектной деятельности VK Education Projects.
  • Курсы «Основы информационной безопасности» и «Новые медиа: SMM и digital-маркетинг» также будут доступны на языке жестов.

#новости #vk

2
5
22 комментария
Mariia Burtseva

Зачем вы топите отрасль, которая и так уже находится в стадии стагнации? "Специалистов" вы и так уже "наделали" много разными "курсами". И так уже тысячи людей не могут найти себе работу. На одну вакансию в первые часы уже по 200+ откликов.

6
1
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Читатель vc.ru

Какую отрасль топят и как?

3
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Алеоп

Кому надо, тот находит

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Михаил

Отрасль от этого не тонет. Эйчарам больше работать приходится, в остальном все как всегда.

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Kelerius

Чтобы набрать квалифицированных спецов задешево

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Невкусно и грустно

Опять этот бесконечно русский раковый подход. Хочешь учиться? Пройди миллион тестов и, возможно, мы тебя отберем на наше "илитное" обучение (которое, на самом деле, на похер сделано, ибо бесплатно и текущими сотрудниками в рабочее время)

5
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Дмитрий Неизвестный

Ну и что за русский подход?) Типичный наброс

1
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