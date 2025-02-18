VK Education открыла набор на бесплатные образовательные программы по ИТ-специальностям

Весной 2025 года студентам будут доступны на выбор пять направлений и 25 открытых курсов. Набор студентов открыт на сайте VK Education. Среди направлений — искусственный интеллект, машинное обучение, анализ данных, разработка, тестирование, информационная безопасность и креативные индустрии.Программы разработаны под руководством экспертов VK и содержат опыт «ВКонтакте», «Одноклассников», «Почты» и других продуктов.Обучение включает открытые онлайн-лектории в «VK Видео», асинхронные курсы для новичков, углублённые курсы с «серьёзным отбором», а также программу проектной деятельности VK Education Projects.Курсы «Основы информационной безопасности» и «Новые медиа: SMM и digital-маркетинг» также будут доступны на языке жестов.#новости #vk
Зачем вы топите отрасль, которая и так уже находится в стадии стагнации? "Специалистов" вы и так уже "наделали" много разными "курсами". И так уже тысячи людей не могут найти себе работу. На одну вакансию в первые часы уже по 200+ откликов.
Какую отрасль топят и как?
Кому надо, тот находит
Отрасль от этого не тонет. Эйчарам больше работать приходится, в остальном все как всегда.
Чтобы набрать квалифицированных спецов задешево
Опять этот бесконечно русский раковый подход. Хочешь учиться? Пройди миллион тестов и, возможно, мы тебя отберем на наше "илитное" обучение (которое, на самом деле, на похер сделано, ибо бесплатно и текущими сотрудниками в рабочее время)
Ну и что за русский подход?) Типичный наброс