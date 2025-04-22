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Евгения Евсеева
Образование

Duolingo запустил курс по изучению шахмат

В дополнение к курсам по математике и музыке.

  • В нём будут рассматриваться ходы и комбинации в шахматах: например, как ходить конём или поставить мат, пишет The Verge. Это должно помочь освоить правила игры.
  • Также можно будет провести мини-матчи или полноценные партии против персонажа Оскара.
  • Пока курс доступен на этапе бета-тестирования на iOS. Через «месяц-полтора» его расширят на большую аудиторию, а позже выпустят и на Android. Пока — на английском, но его переведут и на другие языки.
Источник: Duolingo
  • В Duolingo хотят, чтобы игра в шахматы стала «чем-то доступным��. Пользователям будут предлагать уроки для разных уровней подготовки — например, чтобы опытным игрокам не пришлось начинать с основ.
  • У компании, помимо курсов по изучению иностранных языков, есть также уроки математики и музыки.

#новости #duolingo

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