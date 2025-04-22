Duolingo запустил курс по изучению шахмат

В дополнение к курсам по математике и музыке. В нём будут рассматриваться ходы и комбинации в шахматах: например, как ходить конём или поставить мат, пишет The Verge. Это должно помочь освоить правила игры.Также можно будет провести мини-матчи или полноценные партии против персонажа Оскара.Пока курс доступен на этапе бета-тестирования на iOS. Через «месяц-полтора» его расширят на большую аудиторию, а позже выпустят и на Android. Пока — на английском, но его переведут и на другие языки.Источник: DuolingoВ Duolingo хотят, чтобы игра в шахматы стала «чем-то доступным��. Пользователям будут предлагать уроки для разных уровней подготовки — например, чтобы опытным игрокам не пришлось начинать с основ.У компании, помимо курсов по изучению иностранных языков, есть также уроки математики и музыки.#новости #duolingo