Администрация Трампа отозвала у Гарварда право принимать иностранных студентов

Уже зачисленные иностранцы должны будут перевестись в другой вуз, иначе потеряют возможность законно пребывать в США.Аннулировать лицензию Гарвардского университета на участие в программе обмена SEVP постановило Министерство внутренней безопасности США. Мера лишает вуз права принимать людей по студенческим визам F и краткосрочным визам J в «грядущем» учебном году.По словам ведомства, действующее начальство учреждения «сформировало небезопасную среду» в «некогда уважаемом» кампусе, допустив «антиамериканские», «протеррористические» настроения, «расизм», «насилие» и «содействовав» Компартии Китая. Среди «агитаторов» много именно иностранцев, говорит оно.Принимать иностранных студентов и получать выгоду от того, что они платят за обучение больше [американцев], — это не право, а привилегия. Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности СШАГарвардский университет — старейший вуз в США, где учатся и работают представители более 140 стран. Действия ведомства вуз считает противозаконными, так как они «подрывают его академическую и исследовательскую миссию» и создают риски для университетского сообщества и страны в целом.Опрошенные CNN юристы предположили, что иностранцы смогут попробовать податься на туристическую визу — в надежде, что Гарварду удастся оспорить «беспрецедентное» решение через суд. Они сомневаются, что администрация президента США Дональда Трампа соблюдала все прописанные в законе процедуры, когда решила отозвать лицензию.Источник фото: NYTВ учебном 2024-2025 году Гарвард принял 6793 иностранных студента. Они составили 27% от общего числа поступивших. Ежегодно их доля увеличивалась.#новости