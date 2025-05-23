Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
AI
Телеграм
Инвестиции
Маркетплейсы
Мнения
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Образование

Администрация Трампа отозвала у Гарварда право принимать иностранных студентов

Уже зачисленные иностранцы должны будут перевестись в другой вуз, иначе потеряют возможность законно пребывать в США.

  • Аннулировать лицензию Гарвардского университета на участие в программе обмена SEVP постановило Министерство внутренней безопасности США. Мера лишает вуз права принимать людей по студенческим визам F и краткосрочным визам J в «грядущем» учебном году.
  • По словам ведомства, действующее начальство учреждения «сформировало небезопасную среду» в «некогда уважаемом» кампусе, допустив «антиамериканские», «протеррористические» настроения, «расизм», «насилие» и «содействовав» Компартии Китая. Среди «агитаторов» много именно иностранцев, говорит оно.

Принимать иностранных студентов и получать выгоду от того, что они платят за обучение больше [американцев], — это не право, а привилегия.

Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности США
  • Гарвардский университет — старейший вуз в США, где учатся и работают представители более 140 стран. Действия ведомства вуз считает противозаконными, так как они «подрывают его академическую и исследовательскую миссию» и создают риски для университетского сообщества и страны в целом.
  • Опрошенные CNN юристы предположили, что иностранцы смогут попробовать податься на туристическую визу — в надежде, что Гарварду удастся оспорить «беспрецедентное» решение через суд. Они сомневаются, что администрация президента США Дональда Трампа соблюдала все прописанные в законе процедуры, когда решила отозвать лицензию.
Источник фото: NYT
Источник фото: NYT
  • В учебном 2024-2025 году Гарвард принял 6793 иностранных студента. Они составили 27% от общего числа поступивших. Ежегодно их доля увеличивалась.

#новости

14
5
3
2
1
1
99 комментариев