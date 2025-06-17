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Данила Бычков
Образование

ЮНИСЕФ и криптобиржа Bitget договорились вместе обучить основам блокчейна 300 тысяч девушек в восьми странах

Образовательный проект направлен на борьбу с гендерным неравенством.

  • Проект — часть инициативы Blockchain4her, на который Bidget выделила $10 млн. Обучать будут цифровой грамотности и навыкам в области блокчейна, сообщает компания.
  • Инициатива направлена на подростов, а также их родителей и учителей в восьми странах: Армении, Бразилии, Индии, Казахстане, Камбодже, Малайзии, Марокко и ЮАР.
  • Для программы Bidget разработает геймифицированный курс с очными и онлайн-занятиями, который поможет студентам освоить основы блокчейна.
  • По данным Cointelegraph, девушки из стран с низким и средним уровнем дохода ежегодно недополучают около $15 млрд от различных «экономических возможностей» из-за «ограниченного доступа к интернету и образованию». ЮНИСЕФ и Bitget намерены ликвидировать этот разрыв.

#новости

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