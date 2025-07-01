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Евгения Евсеева
Образование

«Т-Банк» запустил программу карьерного развития для студентов — они смогут поработать под началом одного из директоров банка

Отберут только пять человек.

  • Она называется «Мини-CEO». В её рамках студенты и выпускники вузов смогут поработать над стратегически важными проектами компании под руководством топ-менеджеров «Т-Банка».
  • Цель — дать талантливым студентам и начинающим специалистам возможность «разогнать» карьеру.
  • В программе смогут поучаствовать пять человек. Они в течение полугода будут прямыми подчиненными одного из топ-менеджеров «Т-Банка».
  • Подать заявку на программу и решить тестовое задание можно до 7 августа 2025 года на сайте. Затем нужно пройти интервью с рекрутёром, решить бизнес-кейс, защитить его и пройти финальное собеседование с топ-менеджером. Кандидатам из регионов оплатят проживание в Москве на время программы.
  • Участники будут изучать рынок, оценивать его ёмкость и доходность, формировать требования для MVP, проводить GAP-анализ, решать «нестандартные» задачи в области риск-аналитики, анализировать активность пользователей и банковский рынок в России и за рубежом, придумывать, как внедрить технологии в продукты «Т-Банка» и другое.
  • Менторов тоже пять: Константин Маркелов — директор по продукту и технологиям, Кирилл Григорьев — директор по кредитованию физических лиц, Анна Казакова — директор по рискам, Денис Коротов — руководитель направления развития Third Party, Вера Лейченко — директор по развитию розничных сегментов.

#новости #тбанк

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