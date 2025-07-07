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Полина Лааксо
Образование

Skyeng купил долю в частном вузе «Международная академия бизнеса и управления» и колледже, чтобы запустить программы высшего и среднего профессионального образования

Вуз и колледж «Международный институт бизнеса и управления» войдут в структуру компании.

  • Партнёрство с МАБиУ и МИБиУ соответственно поможет группе укрепить офлайн-присутствие и расширить продуктовую линейку, рассказали в Skyeng.
  • Cтуденты смогут обучаться по программам двойного диплома — совмещать получение среднего профессионального или высшего образования с профессиональным допобразованием. Среди форм обучения: очная, очно-заочная, заочная.
  • В результате сделки компания получила 11% в ООО «Образование будущего» — юрлице, которое управляет обоими учреждениями. 88% у ООО «Богоявленское», единственный владелец которого — руководитель МАБиУ и МИБиУ Екатерина Добренькова. У неё же оставшийся 1%.
  • Стоимость активов не раскрыли. Источник «Ведомостей» говорит, что в будущем Skyeng планирует нарастить долю в ООО.
Источник фото: МАБиУ
Источник фото: МАБиУ
  • В группу Skyeng входят языковая онлайн-школа Skyeng, школа дополнительного профобразования Skypro, направление для школьников Skysmart и очный центр Singularity в Чебоксарах с курсами, школой и колледжем для детей и подростков.
  • Московская «Международная академия бизнеса и управления» основана в 1994 году и объединяет вуз и колледж. Направления: ИТ-технологии, дизайн, экономика, менеджмент, право, реклама, международные отношения. У неё бессрочная государственная лицензия и аккредитация Рособрнадзора. Дипломы — гособразца.

#новости #skyeng

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