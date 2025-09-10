VK открыла регистрацию на Всероссийскую олимпиаду по ИИ среди учащихся 8-11 классов

Принять в ней участие также смогут школьники из других стран. Олимпиада пройдёт в три этапа, рассказали в компании. Отборочный состоится с 29 сентября по 4 октября 2025 года, основной – с 16 по 19 октября. Они пройдут на онлайн-платформе All Cups. Подать заявку можно на официальном сайте мероприятия.Заключительный этап пройдёт в очной форме с 17 по 21 ноября. Участникам, которые пройдут в финал, оплатят проезд, проживание и питание. Победители и призёры олимпиады получат дополнительные баллы при поступлении в учебные заведения.Задания для олимпиады подготовят на основе датасетов российских ИТ-компаний — партнёрами соревнования выступают VK, «Т-Банк», «Авито» и РВБ (объединённая компания Wildberries & Russ).Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту проводится ежегодно с 2021 года. Ранее в ней могли только школьники из России. В 2025-м подать заявку могут учащиеся из других стран. На сайте мероприятия есть заявки из Беларуси, Молдовы, Таджикистана, Кыргызстана, Италии, Бангладеш, Саудовской Аравии и Монголии.#новости #vk