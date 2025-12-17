Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Разработка
Образование
Крипто
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Образование

Образовательная платформа Coursera купит конкурирующую с ней Udemy

Цель объединения — удовлетворить спрос на обучение навыкам в области ИИ и анализа данных.

Источник: Shutterstock 
Источник: Shutterstock 
  • Компании объединятся в фирму, оценка которой составит $2,5 млрд, пишет Reuters.
  • По подсчётам издания, акционеры Udemy получат по 0,8 акции Coursera за каждую имеющуюся у них акцию, а оценка всей Udemy составит примерно $930 млн.
  • Сделку планируют закрыть во второй половине 2026 года — перед этим её должны одобрить регуляторы.
  • Coursera и Udemy — крупнейшие в США образовательные платформы. Компании делают ставку на то, что объединённая фирма сможет лучше удовлетворить спрос на обучение сотрудников, особенно в области ИИ, анализа данных и разработки ПО.
Margarita Vznuzdaeva
Будущее
Гений и филантроп: проекты сооснователя Coursera

О том, в каких проектах участвовал Эндрю Ын и чем он занимается сейчас.

Гений и филантроп: проекты сооснователя Coursera

#новости

1
19 комментариев