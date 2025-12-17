Образовательная платформа Coursera купит конкурирующую с ней Udemy

Цель объединения — удовлетворить спрос на обучение навыкам в области ИИ и анализа данных. Источник: Shutterstock Компании объединятся в фирму, оценка которой составит $2,5 млрд, пишет Reuters.По подсчётам издания, акционеры Udemy получат по 0,8 акции Coursera за каждую имеющуюся у них акцию, а оценка всей Udemy составит примерно $930 млн.Сделку планируют закрыть во второй половине 2026 года — перед этим её должны одобрить регуляторы.Coursera и Udemy — крупнейшие в США образовательные платформы. Компании делают ставку на то, что объединённая фирма сможет лучше удовлетворить спрос на обучение сотрудников, особенно в области ИИ, анализа данных и разработки ПО.Margarita VznuzdaevaБудущее18.05.2019Гений и филантроп: проекты сооснователя Coursera О том, в каких проектах участвовал Эндрю Ын и чем он занимается сейчас.#новости