Клиенты могут собрать приложения, используя готовые блоки и схемы автоматизации.

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Компания Monday.com предложила клиентам конструктор для создания приложений, который не требует знания программирования. Об этом пишет TechCrunch.

Платформа состоит из готовых блоков кода и схем автоматизации, поддерживает более 50 сторонних приложений и сервисов. По словам основателя Monday.com Роя Манна, в новой версии можно будет делать приложения для любой команды или компании.

​Пример создания приложения для управления отелем.

По мнению предпринимателя, «конструкторы» для создания приложений — это быстрорастущий рынок. Компании могут создавать программное обеспечение, не прибегая к услугам дорогостоящего разработчика, пояснил Манн изданию The Business Insider.

Согласно прогнозу исследовательской компании P&S Intelligence, рынок готовых программных решений или решений с минимальным использованием программирования может вырасти до $52 млрд к 2024 году. На нём компаниям типа Microsoft и Google придётся конкурировать с ИТ-стартапами, отмечает The Business Insider.

Израильский стартап также разрабатывает платформу для совместной работы. Она позволяет организовать мероприятия, планировать задачи, контролировать сотрудников и общаться с коллегами из любой точки мира.