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Клиенты могут собрать приложения, используя готовые блоки и схемы автоматизации.
Компания Monday.com предложила клиентам конструктор для создания приложений, который не требует знания программирования. Об этом пишет TechCrunch.
Платформа состоит из готовых блоков кода и схем автоматизации, поддерживает более 50 сторонних приложений и сервисов. По словам основателя Monday.com Роя Манна, в новой версии можно будет делать приложения для любой команды или компании.
По мнению предпринимателя, «конструкторы» для создания приложений — это быстрорастущий рынок. Компании могут создавать программное обеспечение, не прибегая к услугам дорогостоящего разработчика, пояснил Манн изданию The Business Insider.
Согласно прогнозу исследовательской компании P&S Intelligence, рынок готовых программных решений или решений с минимальным использованием программирования может вырасти до $52 млрд к 2024 году. На нём компаниям типа Microsoft и Google придётся конкурировать с ИТ-стартапами, отмечает The Business Insider.
Израильский стартап также разрабатывает платформу для совместной работы. Она позволяет организовать мероприятия, планировать задачи, контролировать сотрудников и общаться с коллегами из любой точки мира.
В июле 2019 года Monday.com привлекла $150 млн инвестиций в рамках раунда D. Сейчас услугами компании пользуются 90 тысяч клиентов из 146 стран мира. В их числе Carlsberg, Discovery Channel, Philips, Hulu и WeWork.
Не нашел у них на сайте упоминание о конструкторе приложений
Гугл свой недавно закрыл из-за мёртвого рынка. О каком быстро растущем рынке говорят создатели?
Скоро все стандартизируют, а модульные программы победят. Проще под стандартные задачи не изобретать велосипед, подтверждают это системы типа WordPress и другие.
Израильский стартап также разрабатывает платформу для совместной работы.
Так это же их основной бизнес а не "также". И 150 млн на него давали. А вот конструктор хз где там закопан.
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