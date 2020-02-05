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Финансы
Галина Мубаракшина
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Израильский стартап Monday.com запустил платформу для создания приложений без разработки Материал редакции

Клиенты могут собрать приложения, используя готовые блоки и схемы автоматизации.

6 комментариев
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Компания Monday.com предложила клиентам конструктор для создания приложений, который не требует знания программирования. Об этом пишет TechCrunch.

Платформа состоит из готовых блоков кода и схем автоматизации, поддерживает более 50 сторонних приложений и сервисов. По словам основателя Monday.com Роя Манна, в новой версии можно будет делать приложения для любой команды или компании.

​Пример создания приложения для управления отелем.

По мнению предпринимателя, «конструкторы» для создания приложений — это быстрорастущий рынок. Компании могут создавать программное обеспечение, не прибегая к услугам дорогостоящего разработчика, пояснил Манн изданию The Business Insider.

Согласно прогнозу исследовательской компании P&S Intelligence, рынок готовых программных решений или решений с минимальным использованием программирования может вырасти до $52 млрд к 2024 году. На нём компаниям типа Microsoft и Google придётся конкурировать с ИТ-стартапами, отмечает The Business Insider.

Израильский стартап также разрабатывает платформу для совместной работы. Она позволяет организовать мероприятия, планировать задачи, контролировать сотрудников и общаться с коллегами из любой точки мира.

В июле 2019 года Monday.com привлекла $150 млн инвестиций в рамках раунда D. Сейчас услугами компании пользуются 90 тысяч клиентов из 146 стран мира. В их числе Carlsberg, Discovery Channel, Philips, Hulu и WeWork.

#новость #стартапы

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6 комментариев
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Тарас Василівський

3

Не нашел у них на сайте упоминание о конструкторе приложений

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Алексей Соловьёв

Тарас
0

видимо внутри где-то спрятано)

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Alexey Vlasov

0

Отличненько!👍

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Сергей Плахин

0

Гугл свой недавно закрыл из-за мёртвого рынка. О каком быстро растущем рынке говорят создатели?

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Фабрика деда Мороза

0

Скоро все стандартизируют, а модульные программы победят. Проще под стандартные задачи не изобретать велосипед, подтверждают это системы типа WordPress и другие.

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Vlad Granin

0

 Израильский стартап также разрабатывает платформу для совместной работы.

Так это же их основной бизнес а не "также". И 150 млн на него давали. А вот конструктор хз где там закопан.

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