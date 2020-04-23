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Финансы
Галина Мубаракшина
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Российский стартап для совместной работы Miro привлёк $50 млн от фонда, управляющего капиталами Цукерберга и Дорси Материал редакции

Аудитория сервиса свыше 5 млн человек, в том числе команды Netflix, Twitter, Airbnb и другие.

9 комментариев
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Основанный россиянином Андреем Хусидом сервис для удалённый работы команд Miro (до 2019 года назывался RealtimeBoard) в апреле 2020 года привлёк $50 млн, пишет Forbes со ссылкой на сообщение венчурного фонда AltaIR Capital, который до этого инвестировал в стартап.

В компанию вложился фонд Iconiq Capital, в числе его клиентов — основатель Facebook Марк Цукерберг, сооснователь Napster Шон Паркер, глава Twitter и Square Джек Дорси.

Сделка поможет стартапу масштабировать международные команды по продажам и маркетингу, расширить инструментарий для предприятий и разработчиков API-интерфейсов, отмечает издание.

Miro основана в 2011 году. Она позволяет командам удалённо создавать холсты для визуализации и обсуждения идей. В сервис интегрированы Google Docs, Slack, Trello и другие приложения для совместной работы. На платформе можно рисовать эскизы, строить схемы и так далее. По собственным данным компании, её продуктом пользуются свыше 5 млн человек.

За всё время компания привлекла $76 млн, в том числе $25 млн от Accel и AltaIR Capital, а также $1,3 млн от AltaIR Capital и бизнес-ангелов, уточняет Forbes. В числе своих клиентов Miro называет Netflix, Twitter, Airbnb, Cisco, Skyscanner и другие.

#новость #инвестиции #miro

Финансы
Корпоративные финансы, банковский бизнес, финтех.
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9 комментариев
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Maxim Medvedev

9

Компания, основанная в далёком 2011, все ещё считается стартапом?

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Dark matter developr

Maxim
0

пока на IPO не вышли - стартап

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Shutov Danil

4

Пример отличного продукта, простая на первый взгляд идея реализована на высшем уровне. возможно стоило бы изменить тарифы.
Пермяки красавцы

Ответить

Stas Klymenko

1

Перепробовал много mindmaps сервисов. Лучше Miro не нашел ничего. 
Отличный продукт, без вопросов. 

Ответить

Boris

Stas
0

Аналогично

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COVID-22

0

ребята удачно попали во время

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Игорь Пронин

0

Когда на IPO? Яб купил чуток.

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COVID-22

Игорь
0

не советую. Инструмент простяцкий, скоро у всех появится.. у Майкрасофт, у тогде Slack....

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Alexey Sorokin

0

Ребята - красавчики ) один из примеров для нас )

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