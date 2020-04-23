Аудитория сервиса свыше 5 млн человек, в том числе команды Netflix, Twitter, Airbnb и другие.

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Основанный россиянином Андреем Хусидом сервис для удалённый работы команд Miro (до 2019 года назывался RealtimeBoard) в апреле 2020 года привлёк $50 млн, пишет Forbes со ссылкой на сообщение венчурного фонда AltaIR Capital, который до этого инвестировал в стартап.

В компанию вложился фонд Iconiq Capital, в числе его клиентов — основатель Facebook Марк Цукерберг, сооснователь Napster Шон Паркер, глава Twitter и Square Джек Дорси.

Сделка поможет стартапу масштабировать международные команды по продажам и маркетингу, расширить инструментарий для предприятий и разработчиков API-интерфейсов, отмечает издание.

Miro основана в 2011 году. Она позволяет командам удалённо создавать холсты для визуализации и обсуждения идей. В сервис интегрированы Google Docs, Slack, Trello и другие приложения для совместной работы. На платформе можно рисовать эскизы, строить схемы и так далее. По собственным данным компании, её продуктом пользуются свыше 5 млн человек.

За всё время компания привлекла $76 млн, в том числе $25 млн от Accel и AltaIR Capital, а также $1,3 млн от AltaIR Capital и бизнес-ангелов, уточняет Forbes. В числе своих клиентов Miro называет Netflix, Twitter, Airbnb, Cisco, Skyscanner и другие.