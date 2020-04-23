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Аудитория сервиса свыше 5 млн человек, в том числе команды Netflix, Twitter, Airbnb и другие.
Основанный россиянином Андреем Хусидом сервис для удалённый работы команд Miro (до 2019 года назывался RealtimeBoard) в апреле 2020 года привлёк $50 млн, пишет Forbes со ссылкой на сообщение венчурного фонда AltaIR Capital, который до этого инвестировал в стартап.
В компанию вложился фонд Iconiq Capital, в числе его клиентов — основатель Facebook Марк Цукерберг, сооснователь Napster Шон Паркер, глава Twitter и Square Джек Дорси.
Сделка поможет стартапу масштабировать международные команды по продажам и маркетингу, расширить инструментарий для предприятий и разработчиков API-интерфейсов, отмечает издание.
Miro основана в 2011 году. Она позволяет командам удалённо создавать холсты для визуализации и обсуждения идей. В сервис интегрированы Google Docs, Slack, Trello и другие приложения для совместной работы. На платформе можно рисовать эскизы, строить схемы и так далее. По собственным данным компании, её продуктом пользуются свыше 5 млн человек.
За всё время компания привлекла $76 млн, в том числе $25 млн от Accel и AltaIR Capital, а также $1,3 млн от AltaIR Capital и бизнес-ангелов, уточняет Forbes. В числе своих клиентов Miro называет Netflix, Twitter, Airbnb, Cisco, Skyscanner и другие.
Компания, основанная в далёком 2011, все ещё считается стартапом?
Пример отличного продукта, простая на первый взгляд идея реализована на высшем уровне. возможно стоило бы изменить тарифы.
Пермяки красавцы
Перепробовал много mindmaps сервисов. Лучше Miro не нашел ничего.
Отличный продукт, без вопросов.
Когда на IPO? Яб купил чуток.
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