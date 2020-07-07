Компания намерена сделать сервис крупным игроком рынка.

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Сервис для поиска работы и найма персонала «Работа.ру», который «Сбербанк» купил в июне 2019 года, обошёлся компании в 1,195 млрд рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчётность ООО «Цифровые активы» — дочерней компании банка и нового владельца активов.

В собственность «Цифровых активов» перешли 100% акций ЗАО «Работа для вас» с дочерними обществами. Компания управляет сайтом Rabota.ru, уточняет агентство.

В августе 2019 года дочерняя структура «Сбербанка» также выкупила дополнительно выпущенные акции «Работы для вас» на сумму 552 млн рублей, а в марте 2020 года предоставила АО «Работа.ру» (входит в ЗАО «Работа для вас») два займа по 150 млн рублей, пишет «Интерфакс».

«Сбербанк» сообщал, что планирует создать на базе «Работа.ру» крупного игрока рынка поиска вакансий и подбора персонала, а также развивать услуги и решения для физлиц и корпоративных клиентов.

Сервис «Работа.ру» был создан в 2002 году. По данным компании, на сайте размещено около 250 тысяч вакансий и свыше 16,1 млн резюме. Ежемесячная аудитория сервиса в апреле 2019 года составляла 4 млн пользователей. По данным «Контур.Фокус», на конец 2019 года выручка ЗАО «Работа для вас» составила 44,9 млн рублей, чистая прибыль — 4,9 млн рублей.