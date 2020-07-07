Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Галина Мубаракшина
1077

Покупка сервиса «Работа.ру» в 2019 году обошлась «Сбербанку» в 1,2 млрд рублей Материал редакции

Компания намерена сделать сервис крупным игроком рынка.

10 комментариев
В закладки

Сервис для поиска работы и найма персонала «Работа.ру», который «Сбербанк» купил в июне 2019 года, обошёлся компании в 1,195 млрд рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчётность ООО «Цифровые активы» — дочерней компании банка и нового владельца активов.

В собственность «Цифровых активов» перешли 100% акций ЗАО «Работа для вас» с дочерними обществами. Компания управляет сайтом Rabota.ru, уточняет агентство.

В августе 2019 года дочерняя структура «Сбербанка» также выкупила дополнительно выпущенные акции «Работы для вас» на сумму 552 млн рублей, а в марте 2020 года предоставила АО «Работа.ру» (входит в ЗАО «Работа для вас») два займа по 150 млн рублей, пишет «Интерфакс».

«Сбербанк» сообщал, что планирует создать на базе «Работа.ру» крупного игрока рынка поиска вакансий и подбора персонала, а также развивать услуги и решения для физлиц и корпоративных клиентов.

Сервис «Работа.ру» был создан в 2002 году. По данным компании, на сайте размещено около 250 тысяч вакансий и свыше 16,1 млн резюме. Ежемесячная аудитория сервиса в апреле 2019 года составляла 4 млн пользователей. По данным «Контур.Фокус», на конец 2019 года выручка ЗАО «Работа для вас» составила 44,9 млн рублей, чистая прибыль — 4,9 млн рублей.

До сделки со «Сбербанком» «Работа.ру» входила в холдинг «РДВ-Медиа». На сайте Rabota.ru в соглашении о его использовании указано «РДВ-софт». По данным «Контур.Фокус», 99,9% в компании принадлежат АО «Работа.ру». По данным Seldon Basis, в феврале 2020 года название ЗАО «Работа для вас» было изменено на АО «Работа.ру».

#новость #сбербанк #работару

Галина Мубаракшина
+10 501
7
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a","\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0440\u0443","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 10, "likes": 4, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 140151, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 07 Jul 2020 16:45:31 +0300", "is_special": false }
Разработка
Почему мобильное приложение на Flutter — хорошая идея для бизнеса в 2020 году
В условиях кризиса компании стремятся сократить расходы, ускорить выход на рынок и усилить присутствие в онлайне с…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Green Base

4

hh намного удобнее чем это приложение

Ответить

Michael Tretyak

4

Опаньки. Мой коммент потёрли. Неужто проплаченная цензура от Сбера?

Ответить

Marat Ahiar

3

Ресурс приносящий 5 млн рублей дохода в год купили за 1,2 млрд?

Ответить

Артем Голендберг

Marat
2

Вот это самая удивительная часть, мягко говоря переплатили.

Ответить

Миша Магадан

Marat
1

за долги, наверное, забрали

Ответить

Григорий Догонин

2

ужасно глючное мобильное приложение Работа.ру перепишите!

Ответить

Артём Прокопенко

1

Очень интересная история, что при выручке в 50кк, компания стоит 1,2ккк

Ответить

Michael Tretyak

Артём
0

Сговоръ

Ответить

Roman Moskovskiy

0

Сообщение удалено

Ответить

Комментарий удален

Alexander Marfitsin

0

Могут себе позволить. С такими-то комиссиями за переводы)

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Evrone
Подписан
Отписаться
Как готовиться к неминуемой диджитализации? Online-meetup
Мы запускаем новую серию митапов, посвящённых бизнесу. На первой онлайн-встрече расскажем, как оптимизировать затраты н…
0
Яндекс.Облако
Подписан
Отписаться
Платформа ElectroNeek PRA научилась распознавать документы и эффективно работать со сканами
Сервис поможет компаниям упростить работу с личными документами, формировать архивы, а также избежать до 98% ошибок при…
0
Банк «Открытие»
Подписан
Отписаться
Пандемия и переход компаний на «удаленку». Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса
Банк «Открытие» и Московская школа управления сколково провели третье исследование готовности малого и среднего бизнеса…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Стас Будда
за день
Скоро профсоюз "Курьер" станет самым мощным профсоюзом в России, потом будет партия "Курьер" и она победит Единую Россию. )
«Профсоюз "Курьер"» призвал доставщиков Delivery Club приостановить работу и выйти на забастовку к офису Mail.ru Group
Никита Жуковский
за неделю
Эта новинка называется профсоюзы
Журналисты «Ведомостей» выдвинули требования новому владельцу газеты и пригрозили забастовкой

Комментарии

Ware Wow

Facebook запатентовала…

Смарт Эн

Как я пытался скопировать чужую…

K. A.

«Профсоюз "Курьер"» призвал…

Vladimir Mirolubow

История Zillow: тотальная…

Ware Wow

«Профсоюз "Курьер"» призвал…

Виталий Гололобов

«Профсоюз "Курьер"» призвал…

Иннокентий Фефилов

Как я пытался скопировать чужую…

Тимур Ешевский

Как я пытался скопировать чужую…

Mandor Sawall

История Zillow: тотальная…

Alex Chernyshev

Как я пытался скопировать чужую…

Alexey Sharapov

«Республика» открыла в Москве…

Andrey Dolg

История Zillow: тотальная…

Илья Щербаков

Как я пытался скопировать чужую…

Тимур Ешевский

Как я пытался скопировать чужую…

Vladimir Mirolubow

История Zillow: тотальная…

Ivano Digital

«Республика» открыла в Москве…

Digital-агентство…

Тренды в дизайне интерфейсов…

Аарон Малис

Facebook запатентовала…

Andrey Dolg

История Zillow: тотальная…

Digital-агентство…

Тренды в дизайне интерфейсов…