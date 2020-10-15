Финансы
Альберт Хабибрахимов
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«Вопрос банально может упираться в деньги»: зачем «Тинькофф» говорит с МТС о своей продаже параллельно с «Яндексом» Материал редакции

Объясняет главный аналитик «Открытие брокера» по российскому рынку Алексей Павлов.

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Вечером 14 октября The Bell со ссылкой на источник написало, что Олег Тиньков ведёт переговоры о продаже группы «Тинькофф» не только с «Яндексом». Другой потенциальный покупатель — основной бенефициар МТС Владимир Евтушенков, хотя он ещё не принял решения о сделке.

«Тинькофф» и «Яндекс» сообщили о «возможной» сделке 22 сентября. «Яндекс» заключил предварительное соглашение о полном выкупе группы за $5,5 млрд. Олег Тиньков оценил вероятность сделки 50 на 50. «Тинькофф» и «Яндекс» пока не подписали обязывающих документов, переговоры между ними идут тяжело, рассказали The Bell два источника.

Алексей Павлов
главный аналитик «Открытие брокера» по российскому рынку

Зачем МТС нужен «Тинькофф», если у неё уже есть банк

Сердцем любой экосистемы в любом случае должен быть расчётный финансовый центр, то есть банк. Причём желательно, чтобы этот банк был максимально технологичным. Именно в этом случае будет возможность сразу выстраивать максимально гармоничную систему.

Кстати, размер банка также имеет значение, ведь его клиентская база и есть потенциальные пользователи всех агрегированных сервисов. Конечно, у МТС есть «МТС банк», но его сложно назвать технологичным. По размеру активов он располагается в конце топ-40. И потому в потенциальной экосистеме МТС он сегодня больше похож на слабое звено.

Конечно, теоретически можно «прокачать» и «МТС банк». Но это небыстрый процесс с неочевидным финалом. Поэтому, если есть оказия, возможно, правильнее сразу приобрести чемпиона, чем этого чемпиона пытаться вырастить.

Может ли МТС позволить себе покупку «Тинькофф»

Капитализация TCS Holdings оценивается в 350 млрд рублей, тогда как МТС на уровне FCF (свободный денежный поток — vc.ru) ежегодно зарабатывает около 50 млрд рублей и на середину 2020 года имела на балансе более 100 млрд рублей средств.

Если выкупать только долю семьи Тинькова и по примеру «Яндекса» половину оплатить собственными акциями, МТС теоретически могла бы оплатить сделку из собственных средств. Но, скорее всего, так не получится.

С покупкой TCS Holdings МТС придётся прилично увеличить леверидж (отношение финансового капитала компании к заёмным средствам — vc.ru). Сейчас он находится на уровне чуть более х1. Если же занять на сделку 300 млрд рублей, будет уже в районе х2,5.

Это приведёт к росту стоимости обслуживания кредитного портфеля примерно на 20 млрд рублей ежегодно, что уполовинит FCF и, как следствие, потенциальные дивиденды.

Зачем «Тинькофф» вести переговоры с кем-то ещё, кроме «Яндекса»

Вопрос банально может упираться в деньги. Ведь «Яндекс», по сути, предложил за TCS Holdings минимальную премию, тогда как за столь успешный бизнес можно попросить и побольше. И если не сейчас, то, условно, через год.

От редакции Цена, которую может заплатить «Яндекс», — $5,48 млрд, или $27,64 за акцию — предполагает премию 8% к закрытию глобальных депозитарных расписок TCS на 21 сентября. Но окончательные условия сделки будут определены после детальной проверки, отмечала группа в своём сообщении 22 сентября.

#тинькофф #мтс #яндекс #мнения

Альберт Хабибрахимов
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