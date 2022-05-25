Финансы
Умерший турник

Стартап по отслеживанию грузов и их состояния Moeco с основателем из России привлёк $2,5 млн Статьи редакции

Он разработал устройство, которое передаёт данные о геолокации груза и условиях его хранения.

  • Общая сумма посевного раунда — $2,5 млн, из них $250 тысяч вложил венчурный фонд NRG Ventures, сообщил его представитель.
  • Moeco разработала трекеры, которые можно прикрепить к грузу, а затем отслеживать через платформу передаваемые ими в реальном времени данные: местоположение, температуру, влажность воздуха, удары при транспортировке.
Moeco
  • Moeco предлагает несколько видов трекеров: один передаёт данные в реальном времени, другой регистрирует их во время перевозки, а выгружает только после её окончания.
  • Привлечённые средства Moeco планирует направить на расширение команды и выход на рынок Ближнего Востока. Стартап основал в 2017 году россиянин Дмитрий Гориловский.
  • Сейчас Moeco представлен в 180 странах, всего у него 20 клиентов: какие именно это компании, стартап не раскрывает, но они «входят в список Fortune 500». Всего, по данным Crunchbase, Moeco привлёк $3 млн без учёта нынешнего раунда, в том числе в него инвестировали

    TMT Investments и братья Либерманы.

#новость

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2 комментария
Nice Man

Вроде ж элементарно. Но так круто) Это и физикам можно продавать при заказах, и вообще отдельно)

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Hambala Fully

Боже, таких продуктов на рынке уже уйма.

Неужели устройство с датчиком температуры и GSM/BLE модулем реально заслуживает такого внимания? Его любая контора контрактных разработчиков сделает и прикрутит к любой IoT-платформе.

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