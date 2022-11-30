Мосбиржа допустила акции сервиса аренды электросамокатов Whoosh к торгам Статьи редакции
Они получат тикер WUSH.
- С 14 декабря 2022 года финансовая платформа включит бумаги ПАО «Вуш Холдинг» в первый котировальный список — туда, как правило, входят акции крупных и устойчивых фирм, поясняют «Банки.ру». Когда начнутся торги, сервис пока не раскрывает.
- О подготовке Whoosh к IPO рассказывали источники Forbes в сентябре 2022 года. По данным РБК, сервис намерен до конца года продать на Мосбирже акции на сумму до 10 млрд рублей. Сам Whoosh публично сообщил о планах провести размещение 28 ноября.
- Тогда же компания уточнила, что привлечёт капитал через допэмиссию и предложение акций нынешними акционерами. Полученные от IPO деньги она планирует потратить на свою инвестиционную программу, а также на расширение парка и выход в новые регионы. Деталями обещают поделиться позже.
- Whoosh работает с 2019 года. По собственным данным, за девять месяцев 2022 года пользователи совершили 46,6 млн поездок, а в парке было 81,8 тысяч самокатов. Выручка за этот период (включая выручку от продаж самокатов) составила 6,29 млрд рублей (+70% год к году), чистая прибыль — 1,6 млрд рублей (-10%).
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В чем смысл вкладывать в такое? Дивиденды они не платят, экосистемы никакой нет. То есть в случае с тем же Яндексом зимой выручка увеличивается от такси и каршеринга, а здесь тупо выпадает 6 месяцев, когда выручка падает в разы
То есть никакой диверсификации нет. Зато есть конкуренция и снижение маржи, если она вообще существует не только на словах пиарщиков
Вроде как были новости, что основными андеррайтерами этого ipo будут банки ориентированные на физиков , соотвественно втюхают самым непритязательным участникам рынка под конкурсы и банеры о долгожданном айпо! перспективнейшей кампании!11 выгодополучателями в итоге будут обкешившиеся собственники по заоблачным оценкам и банки на таких же комиссиях
Платят.
Для начала пусть разок выплатят после IPO
Мне кажется, что это последний раз было :)
Да здесь и масштабирование непонятное - все города заставить самокатами? Да уже вроде 500к+ города заставлены. В 300к- можно с ума сойти на самокате ездить из-за инфраструктуры (не говоря о том, кто вообще будет платить)
"Инвестиционная программа" - а почему инвесторы должны нести деньги продавцам самокатов, чтобы те их реинвестировали? Они фонд, они известные профессионалы в этом? Или они так называют занесение денег кому надо в этих самых городах без инфраструктуры, чтобы ее построить. Но ей будут пользоваться не только Вуши, странное инвестирование
Вспоминается классный мультфильм Вуншпунш когда вижу их название.
Успеха им на размещении, хотя вряд ли этот интерес надолго!
Вуншпунш да!
В нынешних условиях и самокат купят, хоть и не верю, что у них что-то получится, инвестиционный рынок это не самокаты на парковках ставить
У компании хотя бы есть выручка и даже прибыль, инвестиционный рынок это вкладываться в компанию без выручки?
Этих дурачков взломали и слили базу недавно, какое IPO
Они уже 60К отложили. В проспекте конечно врятли эти данные есть.