Финансы
Полина Лааксо

Мосбиржа допустила акции сервиса аренды электросамокатов Whoosh к торгам Статьи редакции

Они получат тикер WUSH.

  • С 14 декабря 2022 года финансовая платформа включит бумаги ПАО «Вуш Холдинг» в первый котировальный список — туда, как правило, входят акции крупных и устойчивых фирм, поясняют «Банки.ру». Когда начнутся торги, сервис пока не раскрывает.
  • О подготовке Whoosh к IPO рассказывали источники Forbes в сентябре 2022 года. По данным РБК, сервис намерен до конца года продать на Мосбирже акции на сумму до 10 млрд рублей. Сам Whoosh публично сообщил о планах провести размещение 28 ноября.
  • Тогда же компания уточнила, что привлечёт капитал через допэмиссию и предложение акций нынешними акционерами. Полученные от IPO деньги она планирует потратить на свою инвестиционную программу, а также на расширение парка и выход в новые регионы. Деталями обещают поделиться позже.
  • Whoosh работает с 2019 года. По собственным данным, за девять месяцев 2022 года пользователи совершили 46,6 млн поездок, а в парке было 81,8 тысяч самокатов. Выручка за этот период (включая выручку от продаж самокатов) составила 6,29 млрд рублей (+70% год к году), чистая прибыль — 1,6 млрд рублей (-10%).
Транспорт
Альберт Хабибрахимов
«Из затрат на рекламу у нас только оклейка самокатов»: как топ-менеджеры S7 запустили сервис для аренды самокатов Whoosh Статьи редакции

Выдержка материала РБК о компании с ежедневной выручкой 1,2 млн рублей.

#новость #whoosh

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12 комментариев
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 Антон Штадлер

В чем смысл вкладывать в такое? Дивиденды они не платят, экосистемы никакой нет. То есть в случае с тем же Яндексом зимой выручка увеличивается от такси и каршеринга, а здесь тупо выпадает 6 месяцев, когда выручка падает в разы
То есть никакой диверсификации нет. Зато есть конкуренция и снижение маржи, если она вообще существует не только на словах пиарщиков

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Михаил

Вроде как были новости, что основными андеррайтерами этого ipo будут банки ориентированные на физиков , соотвественно втюхают самым непритязательным участникам рынка под конкурсы и банеры о долгожданном айпо! перспективнейшей кампании!11 выгодополучателями в итоге будут обкешившиеся собственники по заоблачным оценкам и банки на таких же комиссиях

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Oleg

Платят.

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Gollut

Для начала пусть разок выплатят после IPO

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Антон Штадлер

Мне кажется, что это последний раз было :)

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Gollut

Да здесь и масштабирование непонятное - все города заставить самокатами? Да уже вроде 500к+ города заставлены. В 300к- можно с ума сойти на самокате ездить из-за инфраструктуры (не говоря о том, кто вообще будет платить)
"Инвестиционная программа" - а почему инвесторы должны нести деньги продавцам самокатов, чтобы те их реинвестировали? Они фонд, они известные профессионалы в этом? Или они так называют занесение денег кому надо в этих самых городах без инфраструктуры, чтобы ее построить. Но ей будут пользоваться не только Вуши, странное инвестирование

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Вадим Д.

Вспоминается классный мультфильм Вуншпунш когда вижу их название.
Успеха им на размещении, хотя вряд ли этот интерес надолго!

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Подобный паркур

Вуншпунш да!

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Евгений Широков

В нынешних условиях и самокат купят, хоть и не верю, что у них что-то получится, инвестиционный рынок это не самокаты на парковках ставить

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Dispozito

У компании хотя бы есть выручка и даже прибыль, инвестиционный рынок это вкладываться в компанию без выручки?

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В В

Этих дурачков взломали и слили базу недавно, какое IPO

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Алек Борисовский

Они уже 60К отложили. В проспекте конечно врятли эти данные есть.

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