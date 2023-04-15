Финансы
Полина Лааксо

Японская Sega задумала купить разработчика Angry Birds за $1 млрд — СМИ Статьи редакции

По данным источников WSJ, заключить сделку могут на неделе с 17 апреля 2023 года — в первой её половине.

  • О планах японского холдинга Sega Sammy купить финского разработчика игр Rovio Entertainment первым рассказало издание WSJ со ссылкой на осведомлённых в ситуации собеседников. Информацию подтвердили и источники Bloomberg: по их сведениям, сделку анонсируют уже 17 апреля.
  • В Rovio не ответили на запросы журналистов. В Sega Sammy заявили, что «окончательного решения» пока нет. 14 апреля акции разработчика Angry Birds выросли в цене на 1,1% до €7,78, пишет Bloomberg, а его рыночная стоимость на тот момент составила $709 млн.
  • Зимой 2023 года Rovio рассказала, что пересмотрит стратегию бизнеса. Тогда же израильский разработчик игр Playtika предложил выкупить её по цене €9,05 за акцию — в сумме примерно за $810 млн. Стороны не пришли к соглашению и в марте завершили переговоры, но Rovio продолжала рассматривать другие предложения.
  • Angry Birds приносит компании более 80% покупок. Она также стала первой в мире мобильной игрой, которая преодолела отметку в 1 млрд загрузок. Чтобы снизить зависимость от неё, Rovio запланировала выпустить порядка десяти новых игр, рассказывал ранее Bloomberg. Но до этого ей не удавалось повторить успех Angry Birds.
  • Популярность самой Angry Birds тоже оказалась невечной, замечает The Verge. Rovio ещё в 2014 году сообщала о падении прибыли, а также корпоративных сокращениях из-за замедлившегося роста. Издание назвало готовность Sega Sammy заплатить за Rovio целый миллиард долларов «неожиданной», но допустило, что, возможно, у неё есть весомые аргументы.
Источник: NYT

#новость

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 Ware Wow

Несбывшаяся мечта

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Энтони Лавджой

Кто еще играет в этот кал

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Полина Лааксо
Автор

как...... грубо......

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Веб Инструменты

Комментарий успешного бизнесмена.

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Артем Ефимов

Ты чего? Это легендарная игра. Прорыв в мобильном гейминге, зарождение легендарной вселенной птичек и хрюшек, и море позитива!)))

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абсолютный вездеход

Насчет "легендарной вселенной" и "прорыва в мобильном гейминге" можно поспорить. Остальное правда

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S.Capusta

Продавайте, не думайте, можно даже в рассрочку..
p.s мы чего-то не знаем, раз предлагают цену выше рынка. Те самые весомые аргументы ;)

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An4ous

Lok

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абсолютный вездеход

В данном контексте стоит отметить, что в истории Rovio были десятки так-себе проектиков, и они уже собирались банкротится... Но тут появились Angry Birds, и понеслось.

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Виолетта

Как рассказывал один военный психолог, эта игра была создана специально для американских военных для создания стереотипа на убийство. Ну т.е. создание навыков убивать через игру.

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