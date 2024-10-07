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Полина Лааксо
Офтоп

В «Лаборатории Касперского» предложили уведомлять россиян об утечках персональных данных через Госуслуги

Чтобы они могли «отреагировать и поменять учётные данные», потому что при утечках важны «превентивные действия».

  • Такую идею высказал на форуме «Кибертех» руководитель отдела исследований и разработки «Лаборатории Касперского» Антон Иванов. Он предлагает оповещать об утечке тех данных, которые россияне оставляют в Госуслугах, и в качестве примера приводит адреса электронных почт и номера телефонов.
  • В случае инцидента в личном кабинете пользователя появится уведомление о том, у какой компании «утекли» персональные сведения.
Источник фото:  The Straits Times
Источник фото:  The Straits Times
  • В 2023 году объём утечек персональной информации в России составил 1,12 млрд записей — на 60% больше год к году. Более 80% «сливов», по данным Infowatch, произошли в результате кибератак.
  • По итогам первой половины 2024 года Россия возглавила рейтинг стран по количеству объявлений о продаже баз данных компаний на «теневых» формах. Большая часть опубликованных записей содержит актуальную информацию: ФИО, адреса проживания, пароли, даты рождения, паспортные данные и номера телефонов.

#новости #утечки

11
13
13 комментариев
местный житель

А если данные были проданы? Тоже получим уведомления через Госуслуги ?

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Николай Верегин

А если госуслуги и есть источник утечки?

1
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intelligence quotient
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Запопу Кусь

Ваши данные утекли 💁‍♀️
Минус кошка-жена 😸👩

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Banyanya

Да все уже слито двадцать раз.

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сплошное разочарование

в чем подвох?

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Mari

В том, что Касперский получит доступ ко всем данным, чтобы проверять не слиты ли они.

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