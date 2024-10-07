В «Лаборатории Касперского» предложили уведомлять россиян об утечках персональных данных через Госуслуги

Чтобы они могли «отреагировать и поменять учётные данные», потому что при утечках важны «превентивные действия».Такую идею высказал на форуме «Кибертех» руководитель отдела исследований и разработки «Лаборатории Касперского» Антон Иванов. Он предлагает оповещать об утечке тех данных, которые россияне оставляют в Госуслугах, и в качестве примера приводит адреса электронных почт и номера телефонов.В случае инцидента в личном кабинете пользователя появится уведомление о том, у какой компании «утекли» персональные сведения.Источник фото: The Straits TimesВ 2023 году объём утечек персональной информации в России составил 1,12 млрд записей — на 60% больше год к году. Более 80% «сливов», по данным Infowatch, произошли в результате кибератак.По итогам первой половины 2024 года Россия возглавила рейтинг стран по количеству объявлений о продаже баз данных компаний на «теневых» формах. Большая часть опубликованных записей содержит актуальную информацию: ФИО, адреса проживания, пароли, даты рождения, паспортные данные и номера телефонов.В декабре 2023 года в Госдуму внесли законопроекты, которые ужесточают наказания за утечки: вводят оборотные штрафы и тюремные сроки. К октябрю 2024 года они прошли только первое чтение.Поправки критиковали Ассоциация больших данных, Ассоциация банков России, а также представители других компаний, среди которых «Автодор», РЖД и «Аэрофлот». Часть из них получила отрицательный отзыв и от администрации президента.#новости #утечки
А если данные были проданы? Тоже получим уведомления через Госуслуги ?
А если госуслуги и есть источник утечки?
Ваши данные утекли 💁♀️
Минус кошка-жена 😸👩
Да все уже слито двадцать раз.
в чем подвох?
В том, что Касперский получит доступ ко всем данным, чтобы проверять не слиты ли они.