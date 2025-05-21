Парламент Швеции принял поправку, которая запретит платить за заказной секс-контент в онлайне — например, в OnlyFans

Изменения вступят в силу с 1 июля 2025 года. Как уточняют USA Today и New York Post, речь о ситуациях, когда пользователь просит кого-то удалённо выполнить нужные ему действия сексуального характера за деньги. Например, во время прямой трансляции.За нарушение может грозить тюремный срок до года. При этом пользователь всё ещё будет вправе просматривать и платить за материал, который был предзаписан или же показан не по его заказу.Источник фото: TechSpotСторонники поправок считают, что ограничения защитят авторов такого контента от эксплуатации. Альтернативное мнение такое: закон может лишить части дохода тех, для кого цифровые секс-услуги — например вебкам-бизнес, — это способ зарабатывать на жизнь, выбранный по собственной инициативе.Карина ПардаеваСервисы9 маяОснователь OnlyFans Тим Стокли запустил платформу Subs для всех — от спортсменов до авторов контента для взрослых Среди отличий от его предыдущего проекта — загрузка видео, монетизация звонков «один на один» с подписчиками.#новости #onlyfans