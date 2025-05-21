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Полина Лааксо
Офтоп

Парламент Швеции принял поправку, которая запретит платить за заказной секс-контент в онлайне — например, в OnlyFans

Изменения вступят в силу с 1 июля 2025 года.

  • Как уточняют USA Today и New York Post, речь о ситуациях, когда пользователь просит кого-то удалённо выполнить нужные ему действия сексуального характера за деньги. Например, во время прямой трансляции.
  • За нарушение может грозить тюремный срок до года. При этом пользователь всё ещё будет вправе просматривать и платить за материал, который был предзаписан или же показан не по его заказу.
Источник фото: TechSpot
Источник фото: TechSpot
  • Сторонники поправок считают, что ограничения защитят авторов такого контента от эксплуатации. Альтернативное мнение такое: закон может лишить части дохода тех, для кого цифровые секс-услуги — например вебкам-бизнес, — это способ зарабатывать на жизнь, выбранный по собственной инициативе.
Карина Пардаева
Сервисы
Основатель OnlyFans Тим Стокли запустил платформу Subs для всех — от спортсменов до авторов контента для взрослых

Среди отличий от его предыдущего проекта — загрузка видео, монетизация звонков «один на один» с подписчиками.

#новости #onlyfans

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