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Артур Томилко
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В Telegram-канале ВТБ появилось десять эмодзи щелбана — в конце мая глава банка предлагал «поспорить», что ЦБ снизит ключевую ставку

Большинство аналитиков, в том числе первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, прогнозировали, что регулятор сохранит ставку на уровне 21%.

Скриншот из Telegram-канала ВТБ
Скриншот из Telegram-канала ВТБ
  • После заседания ЦБ, на котором регулятор принял решение о снижении ключевой ставки до 20%, в Telegram-канале ВТБ опубликовали подряд десять эмодзи щелбана.
  • В конце мая 2025 года первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил журналистам, что ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 21% на заседании 6 июня. Такого же мнения придерживались большинство аналитиков.
  • После этого глава ВТБ Андрей Костин через пресс-службу банка передал РБК предложение заключить «пари на десять щелчков», поскольку уверен, что ЦБ снизит ключевую ставку. На сколько она будет снижена, он не уточнил.
Артур Томилко
Деньги
Инфляционные ожидания остаются высокими, а подход к снижению ключевой ставки будет «осторожным»: главное из пресс-конференции главы ЦБ

6 июня 2025-го регулятор впервые за три года снизил ключевую ставку — с 21% до 20%.

Скриншот из трансляции ЦБ

#новости #втб

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