В Telegram-канале ВТБ появилось десять эмодзи щелбана — в конце мая глава банка предлагал «поспорить», что ЦБ снизит ключевую ставку

Большинство аналитиков, в том числе первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, прогнозировали, что регулятор сохранит ставку на уровне 21%.Скриншот из Telegram-канала ВТБПосле заседания ЦБ, на котором регулятор принял решение о снижении ключевой ставки до 20%, в Telegram-канале ВТБ опубликовали подряд десять эмодзи щелбана.В конце мая 2025 года первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил журналистам, что ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 21% на заседании 6 июня. Такого же мнения придерживались большинство аналитиков.После этого глава ВТБ Андрей Костин через пресс-службу банка передал РБК предложение заключить «пари на десять щелчков», поскольку уверен, что ЦБ снизит ключевую ставку. На сколько она будет снижена, он не уточнил.Артур ТомилкоДеньги4чИнфляционные ожидания остаются высокими, а подход к снижению ключевой ставки будет «осторожным»: главное из пресс-конференции главы ЦБ 6 июня 2025-го регулятор впервые за три года снизил ключевую ставку — с 21% до 20%. #новости #втб