«Марк Цукерберг подал в суд на Марка Цукерберга»: платформа регулярно удаляет бизнес-аккаунт тёзки главы Meta*, и тот теряет клиентов

Система модерации помечает его аккаунт как выдающий себя за гендиректора компании — Марка Цукерберга.Тёзка главы Meta*. Источник: BBCМарк Цукерберг — адвокат по делам о банкротстве из Индианы с 34-летним стажем. Его юридическая практика началась, когда главе Meta* «было всего три года», отмечает он в судебном иске.Цукерберг использует коммерческую страницу в Facebook* для рекламы и общения с клиентами. За последние восемь лет её заблокировали пять раз за то, что пользователь «выдаёт себя» за главу компании, хотя в профиле нет фотографий Цукерберга-миллиардера.Цукерберг-адвокат считает, что потерял более $11 тысяч, оплачивая продвижение блога на платформах Meta*. Деньги за период, пока аккаунт был заморожен, ему не вернули. Он писал в поддержку с 2017 года и теперь решил подать на компанию в суд.Источник: Tech CrunchАдвокат отмечает, что давно сталкивается с проблемами из-за имени. Например, при бронировании столиков по телефону и звонков клиентам — люди думают, что их разыгрывают. Он даже создал сайт, на котором собирает неловкие случаи, а также угрозы убийства и вымогательства, адресованные не тому Марку Цукербергу.Когда я выступал в Лас-Вегасе, у эскалатора меня ждал водитель лимузина с табличкой «Марк Цукерберг», из-за чего начался настоящий хаос — собралась большая толпа разочарованных людей.Марк Цукерберг, адвокат по делам о банкротствеТам же истец пишет, что пока стоит первым в выдаче по запросу «банкротство Марка Цукерберга». Но если ситуация изменится, он «с радостью» возьмётся за дело тёзки.История стала обсуждаемой в X. Пользователи шутят, что в этом процессе «поддерживают Марка Цукерберга» и в мире может быть «только один» Марк Цукерберг. Некоторые замечают: даже в эпоху цифровизации быть тёзкой гендиректора технологической компании чревато последствиями.Картинка, которой несколько пользователей сопроводили новость об иске в соцсетях. Источник: X*Meta, которая владеет Facebook, WhatsApp и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.