Ася Карпова
Офтоп

«Марк Цукерберг подал в суд на Марка Цукерберга»: платформа регулярно удаляет бизнес-аккаунт тёзки главы Meta*, и тот теряет клиентов

Система модерации помечает его аккаунт как выдающий себя за гендиректора компании — Марка Цукерберга.

Тёзка главы Meta*. Источник: BBC
Тёзка главы Meta*. Источник: BBC
  • Марк Цукерберг — адвокат по делам о банкротстве из Индианы с 34-летним стажем. Его юридическая практика началась, когда главе Meta* «было всего три года», отмечает он в судебном иске.
  • Цукерберг использует коммерческую страницу в Facebook* для рекламы и общения с клиентами. За последние восемь лет её заблокировали пять раз за то, что пользователь «выдаёт себя» за главу компании, хотя в профиле нет фотографий Цукерберга-миллиардера.
  • Цукерберг-адвокат считает, что потерял более $11 тысяч, оплачивая продвижение блога на платформах Meta*. Деньги за период, пока аккаунт был заморожен, ему не вернули. Он писал в поддержку с 2017 года и теперь решил подать на компанию в суд.
Источник: Tech Crunch
Источник: Tech Crunch
  • Адвокат отмечает, что давно сталкивается с проблемами из-за имени. Например, при бронировании столиков по телефону и звонков клиентам — люди думают, что их разыгрывают. Он даже создал сайт, на котором собирает неловкие случаи, а также угрозы убийства и вымогательства, адресованные не тому Марку Цукербергу.

Когда я выступал в Лас-Вегасе, у эскалатора меня ждал водитель лимузина с табличкой «Марк Цукерберг», из-за чего начался настоящий хаос — собралась большая толпа разочарованных людей.

Марк Цукерберг, адвокат по делам о банкротстве
  • Там же истец пишет, что пока стоит первым в выдаче по запросу «банкротство Марка Цукерберга». Но если ситуация изменится, он «с радостью» возьмётся за дело тёзки.
  • История стала обсуждаемой в X. Пользователи шутят, что в этом процессе «поддерживают Марка Цукерберга» и в мире может быть «только один» Марк Цукерберг. Некоторые замечают: даже в эпоху цифровизации быть тёзкой гендиректора технологической компании чревато последствиями.
Картинка, которой несколько пользователей сопроводили новость об иске в соцсетях. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fcozyversexyz%2Fstatus%2F1963658897530699936&postId=2198418" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">X</a>
Картинка, которой несколько пользователей сопроводили новость об иске в соцсетях. Источник: X

*Meta, которая владеет Facebook, WhatsApp и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

26 комментариев