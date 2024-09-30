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Таня Боброва
Еда

Структуры основного владельца НЛМК купили производителя «Фрутоняни» — СМИ

Детали сделки неизвестны.

  • Структуры, связанные с основным владельцем Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимиром Лисиным, купили АО «Прогресс» (бренды «Фрутоняня», «Липецкий бювет» и другие). Первым об этом сообщил Telegram-канал «M&A Новости», информацию подтвердили источники «Ъ» и РБК.
  • По словам одного из собеседников РБК, о сделке уже знают сотрудники компании — но идёт ли речь о полной продаже или о продаже доли, неясно. По данным издания, инициаторы продажи — собственники «Прогресса». Источники «Ъ» не раскрыли деталей. В НЛМК сообщили, что информацией по этому вопросу не обладают. В «Прогрессе» не ответили на запрос.
  • «Прогресс» выпускает детское питание на заводе в Липецке, а также минеральную воду. По оценке ассоциации «Союзмолоко», которую приводит «Ъ», компания занимает третье место на розничном рынке молочной продукции для детей с долей 10-12%. Опрошенные изданиями аналитики предполагают, что стоимость компании могла составить 65-85 млрд рублей.
  • «Ъ» напоминает, что собственники рассматривали продажу «Прогресса» с 2011 года: претендентами в разное время были структуры Nestle и Danone. По данным «Контур.Фокуса», в 2023 году компания получила 38 млрд рублей выручки и 6,4 млрд рублей чистой прибыли.
Источник: news.unipack.ru
Источник: news.unipack.ru

#новости

33
11
63
63 комментария
Dmitry

Продолжается очередной этап олигархического раздела страны, видимо об этом так мечтали путриоты

27
1
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Пролетая над ведром картошки.

от любви до ненависти одна вобла.

8
1
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О. Чайкина

Олигархи периодически делят рынки. Но не везде. Есть страны, где всё поделено века назад и держится в одних руках (семьях).

6
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Kiss1nger

"Стоит им лишиться чего-то за рубежом, они сразу получают жирный кусок внутри страны" (с) Недошедший до Москвы.

1
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Nikita.kos

Ждем следующего

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Nikolay Vavilov

Это ты про семью Марс, бизнес которой даже для бидончика неприкасаем и санкции нини?)

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Арсений

Путриоты ахахах

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