Структуры основного владельца НЛМК купили производителя «Фрутоняни» — СМИ

Детали сделки неизвестны.Структуры, связанные с основным владельцем Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимиром Лисиным, купили АО «Прогресс» (бренды «Фрутоняня», «Липецкий бювет» и другие). Первым об этом сообщил Telegram-канал «M&A Новости», информацию подтвердили источники «Ъ» и РБК.По словам одного из собеседников РБК, о сделке уже знают сотрудники компании — но идёт ли речь о полной продаже или о продаже доли, неясно. По данным издания, инициаторы продажи — собственники «Прогресса». Источники «Ъ» не раскрыли деталей. В НЛМК сообщили, что информацией по этому вопросу не обладают. В «Прогрессе» не ответили на запрос.«Прогресс» выпускает детское питание на заводе в Липецке, а также минеральную воду. По оценке ассоциации «Союзмолоко», которую приводит «Ъ», компания занимает третье место на розничном рынке молочной продукции для детей с долей 10-12%. Опрошенные изданиями аналитики предполагают, что стоимость компании могла составить 65-85 млрд рублей.«Ъ» напоминает, что собственники рассматривали продажу «Прогресса» с 2011 года: претендентами в разное время были структуры Nestle и Danone. По данным «Контур.Фокуса», в 2023 году компания получила 38 млрд рублей выручки и 6,4 млрд рублей чистой прибыли.Источник: news.unipack.ru#новости
Продолжается очередной этап олигархического раздела страны, видимо об этом так мечтали путриоты
от любви до ненависти одна вобла.
Олигархи периодически делят рынки. Но не везде. Есть страны, где всё поделено века назад и держится в одних руках (семьях).
"Стоит им лишиться чего-то за рубежом, они сразу получают жирный кусок внутри страны" (с) Недошедший до Москвы.
Ждем следующего
Это ты про семью Марс, бизнес которой даже для бидончика неприкасаем и санкции нини?)
Путриоты ахахах