Суд отказал ресторатору Антону Пинскому в прекращении охраны нескольких товарных знаков Starbucks

Starbucks ушла из России в 2022 году, её бизнес выкупили Пинский с партнёрами и запустили Stars Coffee.Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении требований Пинского, который просил досрочно прекратить правовую охрану семи товарных знаков Starbucks. На это обратило внимание «Право.ru», близкий к одной из сторон источник Forbes подтвердил информацию.Суд также отменил введённые обеспечительные меры.Пинский подал иск к Starbucks Corporation в начале апреля 2024 года. Ресторатор просил досрочно прекратить правовую охрану, поскольку товарные знаки не используются. Как уточняет «Право.ru», их срок действия заканчивается в России в 2024-2033 годах.Starbucks приостановила работу в России в начале марта 2022 года, а в мае заявила об уходе с рынка. Всего у неё было 130 кофеен в стране, в которых работало около 2000 человек. Сеть выкупили Пинский с партнёрами и запустили Stars Coffee.Таня БоброваЕда13.06.2023Совладелец бывшей сети Starbucks в России: «Заплатили за всё около 500 млн рублей» Stars Coffee в феврале превысила показатели Starbucks в стране, рассказал Антон Пинский.#новости #starbucks