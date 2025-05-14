Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
AI
Телеграм
Образование
Инвестиции
Право
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Еда

Суд отказал ресторатору Антону Пинскому в прекращении охраны нескольких товарных знаков Starbucks

Starbucks ушла из России в 2022 году, её бизнес выкупили Пинский с партнёрами и запустили Stars Coffee.

  • Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении требований Пинского, который просил досрочно прекратить правовую охрану семи товарных знаков Starbucks. На это обратило внимание «Право.ru», близкий к одной из сторон источник Forbes подтвердил информацию.
  • Суд также отменил введённые обеспечительные меры.
  • Пинский подал иск к Starbucks Corporation в начале апреля 2024 года. Ресторатор просил досрочно прекратить правовую охрану, поскольку товарные знаки не используются. Как уточняет «Право.ru», их срок действия заканчивается в России в 2024-2033 годах.
  • Starbucks приостановила работу в России в начале марта 2022 года, а в мае заявила об уходе с рынка. Всего у неё было 130 кофеен в стране, в которых работало около 2000 человек. Сеть выкупили Пинский с партнёрами и запустили Stars Coffee.
Таня Боброва
Еда
Совладелец бывшей сети Starbucks в России: «Заплатили за всё около 500 млн рублей»

Stars Coffee в феврале превысила показатели Starbucks в стране, рассказал Антон Пинский.

#новости #starbucks

1
28 комментариев