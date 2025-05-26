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Таня Боброва
Еда

«Вкусно — и точка» начала тестировать формат фудтрака

Первый трейлер установили на территории торгового центра «Красный Кит» в Москве.

Источник: «Вкусно — и точка» / «Инк.»
Источник: «Вкусно — и точка» / «Инк.»
  • Сеть ресторанов быстрого питания начала тестировать фудтрак вместе с производителем Mobitruck, пишет Shopper's со ссылкой на «Вкусно — и точка».
  • Блюда готовят на месте, но меню меньше, чем в обычном заведении. В нём оставили «самые популярные позиции»: бургеры и роллы с говядиной и курицей, средние и большие порции картофеля фри и куриных стартеров, большие холодные и средние горячие напитки, пирожки и соусы.
  • Общая площадь соединённых между собой двух трейлеров модели MT8x2 составляет около 40 м². В компании отметили Sostav, что фудтрак можно использовать там, где размещение стационарных объектов невозможно или экономически нецелесообразно.
  • Сеть не первая пробует такой формат. В 2021 году фудтрак-бистро тестировал «Вкусвилл», в 2022-м — компания «Эфко». Фудтраки устанавливал и «Теремок».

#новости #вкусноиточка

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