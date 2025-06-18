«Пришлось купить компанию, производящую упаковку»: «Вкусно — и точка» рассказала о локализации бизнеса после ухода McDonald's из России

И о том, как с «нуля» создавала инфраструктуру. Источник: «2ГИС»Гендиректор сети Олег Пароев заявил на ПМЭФ, что её ежедневный трафик достиг 2 млн человек, пишет «Коммерсантъ». По его словам, кухни ресторанов сейчас больше похожи на «на фабрику со сложным оборудованием» — но эту инфраструктуру пришлось строить «с нуля».Как только ушёл [с российского рынка] McDonald's, мы лишились доступа к его ПО, нам было отказано в доступе к оборудованию и другой инфраструктуре корпорации в России. Олег Пароев, глава «Вкусно — и точка»«Вкусно — и точка» пришлось создать отдельную структуру, которая занялась разработкой ИТ-решений в ресторанном бизнесе.А во время выстраивания бизнес-процессов сеть осталась без упаковки. «Нам пришлось купить компанию, производящую такую продукцию»,— говорит Пароев. По его словам, компания кроме этого инвестировала в покупку нужного оборудования.Сейчас «Вкусно — и точка» — это не только сеть ресторанов быстрого питания, но и производственный хаб, который делает кухонное оборудование. Оно, может быть, не сверхсложное, но уже автоматизированное.Олег Пароев, глава «Вкусно — и точка»В «скором времени» компания откроет точку, где 50% оборудования — российского производства. «Это весомый результат, учитывая, что ещё три года назад было ноль», — считает Пароев.Сейчас у «Вкусно — и точка» локализован выпуск 90% ингредиентов. После завершения «Мираторгом» строительства картофельной фабрики у сети 99% сырья будет производиться внутри страны. Оставшийся процент — апельсиновый сок и другие ингредиенты, выпуск которых невозможно наладить в России.Полина ЛааксоЕда10.06.2024Глава «Вкусно — и точка»: «Наша доля на российском рынке быстрого питания уже превзошла показатель McDonald’s» Главное из беседы Олега Пароева с «РИА Новости». #новости #вкусноиточка