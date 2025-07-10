Госдума приняла законопроект о повышении порога освобождения ресторанов от уплаты НДС — до 3 млрд рублей годовой выручки

Сейчас он составляет 2 млрд рублей.От налога на добавленную стоимость освобождаются услуги общественного питания, оказываемые через рестораны, кафе, закусочные, буфеты и аналогичные объекты, а также в формате выездного обслуживания, пишет «Интерфакс».Годовая выручка компании при этом не должна превышать 2 млрд рублей. Принятая в третьем чтении поправка повышает этот порог до 3 млрд рублей.Освобождение от НДС для общепита действует с 2022 года, распространяется на организации с общим режимом налогообложения. Услугами общепита не считается продажа готовой еды в розничных магазинах, а также поставка заготовок в рестораны. Кроме годовой выручки, нужно соблюдать ещё два условия: размер выручки от услуг общепита в общей сумме должен быть не менее 70%, а размер зарплаты и премий работникам — не ниже среднемесячной зарплаты в каждом регионе.#новости #общепит