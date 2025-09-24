Бывшие франчайзи Subway запустят сеть ресторанов сэндвичей SBW

До конца 2025 года они планируют расширить сеть до более чем 200 заведений. Источник: AP68 бывших франчайзи Subway запускают сеть SBW, рассказали «Ведомостям» в представляющей их интересы компании «Вест».Сейчас под ее управлением находится 181 точка в 38 городах, включая Москву, Краснодар, Астрахань, Тюмень, Улан-Удэ, Санкт-Петербург и другие. До конца 2025 года франчайзи намерены увеличить число ресторанов более чем до 200 шттук, а до конца 2026-го планируют открыть ещё 100 таких заведений.В итоге летом этого года российский мастер-франчайзи сети – «Сабвэй раша сервис компани» – сменил название на «Сабджой сервис компани». Эта фирма планировала провести ребрендинг ресторанов — с Subway на Subjoy.Но часть крупных франчайзи не согласилась с предложенными ею условиями, поэтому они консолидировались для запуска нового бренда, говорят в SBW.Сеть сохранит ключевые позиции меню и привычный формат обслуживания (сбор сэндвича у стойки), но будут и сезонные новинки. Средний чек и ценовой диапазон также останутся прежними.#новости #subway #sbw