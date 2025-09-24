Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Путешествия
Личный опыт
Деньги
AI
Крипто
Инвестиции
Карьера
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Еда

Бывшие франчайзи Subway запустят сеть ресторанов сэндвичей SBW

До конца 2025 года они планируют расширить сеть до более чем 200 заведений.

Источник: AP
Источник: AP
  • 68 бывших франчайзи Subway запускают сеть SBW, рассказали «Ведомостям» в представляющей их интересы компании «Вест».
  • Сейчас под ее управлением находится 181 точка в 38 городах, включая Москву, Краснодар, Астрахань, Тюмень, Улан-Удэ, Санкт-Петербург и другие. До конца 2025 года франчайзи намерены увеличить число ресторанов более чем до 200 шттук, а до конца 2026-го планируют открыть ещё 100 таких заведений.
  • В итоге летом этого года российский мастер-франчайзи сети – «Сабвэй раша сервис компани» – сменил название на «Сабджой сервис компани». Эта фирма планировала провести ребрендинг ресторанов — с Subway на Subjoy.
  • Но часть крупных франчайзи не согласилась с предложенными ею условиями, поэтому они консолидировались для запуска нового бренда, говорят в SBW.
  • Сеть сохранит ключевые позиции меню и привычный формат обслуживания (сбор сэндвича у стойки), но будут и сезонные новинки. Средний чек и ценовой диапазон также останутся прежними.

#новости #subway #sbw

8
1
47 комментариев