Nestle к 2027 году сократит 16 тысяч сотрудников — это 6% штата

Для уменьшения расходов.Источник: ShutterstockОб этом рассказала сама компания. Сокращения затронут примерно 6% всего штата Nestle, отмечает Bloomberg.Из 16 тысяч около 12 тысяч сотрудников — это специалисты по работе с клиентами в разных регионах. Ещё 4000 уволят, чтобы повысить эффективность производства и поставок. Других подробностей компания не раскрыла.Как подмечает издание, об увольнениях объявили всего через месяц после назначения новым гендиректором Филиппа Навратила.«Мир меняется, но Nestle нужно меняться ещё быстрее», — прокомментировал увольнения Навратил. Решение о них он назвал «сложным», но необходимым».Полина ЛааксоКарьера1 сентNestle уволила гендиректора Лорана Фреше — он скрывал романтические отношения с подчинённой Его место займёт Филипп Навратил — глава Nestle Nespresso.#новости #nestle