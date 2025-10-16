Популярное
Евгения Евсеева
Еда

Nestle к 2027 году сократит 16 тысяч сотрудников — это 6% штата

Для уменьшения расходов.

Источник: Shutterstock
Источник: Shutterstock
  • Об этом рассказала сама компания. Сокращения затронут примерно 6% всего штата Nestle, отмечает Bloomberg.
  • Из 16 тысяч около 12 тысяч сотрудников — это специалисты по работе с клиентами в разных регионах. Ещё 4000 уволят, чтобы повысить эффективность производства и поставок. Других подробностей компания не раскрыла.
  • Как подмечает издание, об увольнениях объявили всего через месяц после назначения новым гендиректором Филиппа Навратила.
  • «Мир меняется, но Nestle нужно меняться ещё быстрее», — прокомментировал увольнения Навратил. Решение о них он назвал «сложным», но необходимым».
Полина Лааксо
Карьера
Nestle уволила гендиректора Лорана Фреше — он скрывал романтические отношения с подчинённой

Его место займёт Филипп Навратил — глава Nestle Nespresso.

Лоран Фреше. Источник фото: FT

#новости #nestle

5 комментариев