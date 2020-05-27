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Будущее
Евгений Делюкин
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Где смотреть трансляцию запуска SpaceX Crew Dragon: официально, с комментариями экспертов и на русском языке Материал редакции

От прямой трансляции NASA и русскоязычной Alpha Centauri до спецвыпуска National Geographic и Музея авиации.

2 комментария
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27 мая в 23:33 SpaceX планирует запустить ракету-носитель Falcon 9 с пассажирским космическим кораблём Crew Dragon, который доставит двух астронавтов на Международную космическую станцию.

Есть несколько способов проследить за событием, которое, в случае успеха, может стать историческим — как для для SpaceX, так и для всей космической индустрии.

Официальные трансляции

NASA TV

Прямая трансляция агентства. Будет транслироваться репортаж со стартовой площадки, а после того, как экипаж Crew Dragon окажется на орбите, NASA покажет стыковку с МКС, открытие люка и встречу астронавтов с экипажем Международной космической станции.

SpaceX

Прямая трансляция SpaceX начнётся в 19:15, комментировать запуск будет ведущий инженер компании Джон Инспрукер.

С комментариями

Alpha Centauri — трансляция на русском языке

Российский некоммерческий образовательный проект о космосе проведёт собственную трансляцию с комментариями. Команда Alpha Centauri переведёт и объяснит, что происходит на каждой стадии запуска.

National Geographic и ABC News Live

Журналисты и метеорологи проведут двухчасовой спецвыпуск с запуском, интервью с астронавтами и официальными лицами NASA. 28 мая трансляция продолжится, когда Crew Dragon начнет стыковку с МКС.

Начало трансляции в 19:15.

Американский музей естественной истории

Помимо трансляции запуска, специалисты музея планируют показать несколько видео, например, виртуальный полёт с Земли на МКС и на Луну, а также провести вечеринку с комментариями астрофизиков Нила Деграсса Тайсона, Джеки Фаэрти и куратора музея Майкла Шара.

Трансляция начнётся в 20:00.

Музей авиации

Крупнейший частный музей авиации и космонавтики проведёт трансляцию с комментариями отставного астронавта Венди Лоуренс, куратора космической истории Джеффа Нанна и космического инженера Дитера М. Зубе.

Начало в 22:30.

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#космос #spacex

Евгений Делюкин
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