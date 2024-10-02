Первый пуск ракеты «Союз-5» перенесли на 2026 год

Это не первый перенос предполагаемых сроков. На октябрь 2024 года ракета-носитель «Союз-5» «находится на стадии разработки», заявил первый заместитель главы центра «Прогресс» Равиль Ахметов.«Союз-5» планировали впервые запустить в 2022 году. Потом — в 2023 году, но тогдашний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ещё в июле 2022 года допускал, что пуск могут перенести, — и оказался прав: в том же месяце в «Прогрессе» сообщили, что ракета будет готова к пуску только в конце 2025 года.Источник фото: NASAВ 2018 году Россия и Казахстан подписали соглашение о создании стартового комплекса «Байтерек» на космодроме Байконур — под «Союз-5». Казахстанская сторона ответственна за подготовку наземной инфраструктуры, а Россия разрабатывает саму ракету.«Союз-5» — двухступенчатая ракета-носитель среднего класса, которая будет способна выводить на низкую опорную орбиту до 17 т полезного груза. Её оснастят «самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире» — с тягой в 800 т.Использовать «Союз-5» собираются для пилотируемых запусков космонавтов на Международную космическую станцию, а также для коммерческих целей. В 2018 году стоимость «комплекса услуг по запуску» оценивали примерно в $56 млн.#космос #новости
Почему не 2030???
Потому что 2030 уже на столько хорош, решили что люди не выдержат такого улучшения жизни. Решили немного раскидать по годам улучшения.
Ну как. Откровенно несбыточные проекты готовят к 2030-му, а тут вполне сбыточный. Рванет на старте, как обычно, Борисов такой "зато мы приобрели бесценный опыт", как обычно, и потребуют еще 100 млрд на доработку, как обычно. Профит, как обычно.
Ну это после 28 года так скажут)
Потому что потому!
Потому что «самого мощного жидкостного ракетного двигателя в мире» у нас нет. Пока что он существует в чернильном формате на листке бумаги с тайтлом сверху - «мои глобальные мечты»
Что-бы можно было каждый год на год переносить по причине: "Денег опять ни на что не хватило дайте ещё и побольше!"