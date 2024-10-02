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Полина Лааксо
Будущее

Первый пуск ракеты «Союз-5» перенесли на 2026 год

Это не первый перенос предполагаемых сроков.

  • На октябрь 2024 года ракета-носитель «Союз-5» «находится на стадии разработки», заявил первый заместитель главы центра «Прогресс» Равиль Ахметов.
  • «Союз-5» планировали впервые запустить в 2022 году. Потом — в 2023 году, но тогдашний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ещё в июле 2022 года допускал, что пуск могут перенести, — и оказался прав: в том же месяце в «Прогрессе» сообщили, что ракета будет готова к пуску только в конце 2025 года.
Источник фото: <a href="https://www.nasa.gov/image-article/expedition-18-soyuz-tma-13-rollout/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">NASA</a>
Источник фото: NASA
  • В 2018 году Россия и Казахстан подписали соглашение о создании стартового комплекса «Байтерек» на космодроме Байконур — под «Союз-5». Казахстанская сторона ответственна за подготовку наземной инфраструктуры, а Россия разрабатывает саму ракету.

  • «Союз-5» — двухступенчатая ракета-носитель среднего класса, которая будет способна выводить на низкую опорную орбиту до 17 т полезного груза. Её оснастят «самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире» — с тягой в 800 т.

  • Использовать «Союз-5» собираются для пилотируемых запусков космонавтов на Международную космическую станцию, а также для коммерческих целей. В 2018 году стоимость «комплекса услуг по запуску» оценивали примерно в $56 млн.

#космос #новости

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116 комментариев
Севернее Северной Кореи

Почему не 2030???

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Sith Bender

Потому что 2030 уже на столько хорош, решили что люди не выдержат такого улучшения жизни. Решили немного раскидать по годам улучшения.

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дед Мазай и душнилы

Ну как. Откровенно несбыточные проекты готовят к 2030-му, а тут вполне сбыточный. Рванет на старте, как обычно, Борисов такой "зато мы приобрели бесценный опыт", как обычно, и потребуют еще 100 млрд на доработку, как обычно. Профит, как обычно.

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Polizist

Ну это после 28 года так скажут)

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Отрицательный Веган

Потому что потому!

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Antny Slmv

Потому что «самого мощного жидкостного ракетного двигателя в мире» у нас нет. Пока что он существует в чернильном формате на листке бумаги с тайтлом сверху - «мои глобальные мечты»

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Po...

Что-бы можно было каждый год на год переносить по причине: "Денег опять ни на что не хватило дайте ещё и побольше!"

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