Как работают уже существующие способы терапии с помощью имплантов для мозга и чем они могут уступать Neuralink.

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29 августа Маск показал вторую версию своего проекта нейроинтерфейса Neuralink — чип Link, размером с монету. Его успешно имплантировали свиньям для считывания мозговой активности.

Link подключается к мозгу с помощью тонких гибких нитей с электродами. Он обрабатывает информацию чипом-имплантом, а управлять им можно через мобильное приложение.

Маск заявляет, что в первую очередь Neuralink поможет лечить болезнь Альцгеймера, паралич, деменцию и другие заболевания, а в будущем позволит телепатически общаться, управлять устройствами и играть в игры.

Во время презентации Маск сравнил проект с другими современными разработками, которые используют имплантацию в мозг для лечения болезней — Utah Array и глубокой стимуляцией мозга.

Utah Array (BrainGate)

BrainGate — это система инвазивных мозговых имплантатов, предназначенная для помощи людям, которые потеряли, например, контроль над конечностями.

Она состоит из внешнего декодирующего устройства, подключенного к протезам или другим приборам, и системы датчиков, имплантируемой в мозг. Датчики представляют собой матрицу микроэлектродных жёстких игл, выполненных по технологии Utah Array, которую разработали в 1990-х годах.

Utah Array

Utah Array считается отраслевым стандартом, который используют более 500 лабораторий в своих проектах.

Матрица микроэлектродных игл позволяет создавать каналы передачи информации от мозга к компьютеру размером до 256 электродов и распознавать сигналы нейронов в областях мозга. Особое внимание BrainGate уделяет области мозга, отвечающей за моторные функции.

Информация с датчиков преобразует мозговую активность в электросигналы, которые передаются на декодер и перерабатываются в команды для внешнего прибора, например, протеза руки или bluetooth-передатчика, эмулирующего компьютерную мышь.

Через BrainGate человек может управлять объектами с помощью мозговых команд.

Разработкой BrainGate занимались исследователи факультета нейробиологии Брауновского Университета совместно с Cyberkinetics — дочерней биотех-компанией университета, которая производила медицинское оборудование.

Первые эксперименты по имплантации микроэлектродной матрицы в мозг человека ученые провели в 2002 году. А после одобрения FDA в 2004 году начали проводить клинические испытания системы на четырёх парализованных пациентах.

В 2006 году BrainGate опубликовала результаты испытаний в журнале Nature: участникам удалось управлять курсором мыши на экране компьютера, читать электронную почту, переключать ТВ-каналы.

Несмотря на успех, ученые не смогли построить жизнеспособную бизнес-модель, отмечает нейроинженер Михаил Лебедев. Инвестиции Cyberkinetics начали сокращаться, производителю пришлось переключаться на более коммерчески успешные проекты, а в 2008 году полностью отказаться от BrainGate.

BrainGate был продан компании BlackRock Microsystems, которая производит датчики и оборудование для сбора данных. Ей же принадлежит и производство матрицы Utah Array.

BlackRock продолжила разработки BrainGate: в 2009 году началась вторая фаза клинических испытаний BrainGate2, которая продолжается до сих пор.

Периодически BrainGate публикует результаты тестов, например, в 2012 году двое парализованных смогли управлять роботизированными руками. Одна из испытуемых, Кэчи Хатчинсон, впервые за 15 лет смогла пить без посторонней помощи.

В публикации 2018 года BrainGate рассказала о трёх участниках клинических испытаний, которые смогли пользоваться планшетом силой мысли: читать почту, писать в мессенджерах, слушать музыку и обмениваться видео.

Они успешно пользовались интернетом, проверяли погоду и покупали в онлайне. Один из участников эксперимента сыграл отрывок из «Оды радости» Бетховена на цифровом пианино.

В исследованиях участвуют ученые из Университета Брауна, Массачусетская больница, Гарвардская медицинская школа, немецкий аэрокосмический центр и другие организации. Финансирование исследований BrainGate проходит из федеральных и благотворительных источников, указано на сайте организации.

Маск сравнивает Utah Array с орудием пыток

Одна из особенностей технологии Utah Array — микроэлектродные иглы, из которых состоит имплантат. Они слишком жёсткие. Это ограничивает число доступных для подключения нейронов, а также мешает долгосрочной работе, так как мозг может отторгать внешние раздражители.

В феврале 2020 года Маск в Twitter сравнил Utah Array со «средневековым орудием пыток», признав, что хоть исследователи уже используют технологию на людях, нетрудно сделать её лучше.

На презентации Neuralink в августе предприниматель вновь сравнил свой проект с Utah Array и назвал несколько проблем старой технологии:

В массиве может быть не более 100 каналов (электронов).

Иглы имплантируются в мозг массово — иногда вручную с помощью пневмомолотка, так как электроды механически не входят в нервную ткань.

Из головы торчат большие коробки и провода, что может вызвать риск получить инфекцию.

Для использования больному нужен медицинский специалист.

Neuralink решает эти проблемы, заявляет Маск. Например, вместо игл стартап использует тонкие полимерные нити с электродами, которые по одиночке подключаются к мозгу с помощью специального «швейного» робота. Это позволяет упростить и обезопасить установку импланта.

Также Neuralink разработал специальный чип, который занимается обработкой данных, полученных от мозга, — он помещается под кожу и полностью скрывается после имплантации в отличие от существующих разработок на базе Utah Array.

Neuralink совершает технологические прорывы в разработке нейроинтерфейса, хотя не предлагает ничего кардинально нового в научном плане, считает нейробиолог Михаил Лебедев.

В разговоре с «Медузой» в 2019 году он заявил, что хоть сверхновых идей в научном плане Neuralink не несёт, у компании есть деньги и технологии, которые вполне могут помочь совершить научный прорыв.

Глубокая стимуляция мозга (DBS)

Deep Brain Stimulation — это метод хирургического лечения болезни Паркинсона, ОКР, эпилепсии, синдрома Туретта и других двигательных расстройств.

В мозг больного имплантируются электроды, которые посылают высокочастотные электрические импульсы в определенные участки мозга, а также генератор импульсов и провод, который проходит от головы под кожей за ухом к ключице или животу.

DBS напрямую регулирует деятельность мозга. Его принцип и механизм работы до сих пор до конца неясен и обсуждается врачами, но метод действительно помогает пациентам смягчить симптомы или уменьшить побочные эффекты от лекарств. К 2018 году глубокой стимуляцией мозга воспользовались более 150 тысяч человек.

Процедура одобрена FDA в 1997 году и постепенно расширяется для новых болезней: например, в 2003 году DBS одобрили для лечения дистонии, в 2009 году — для ОКР, а в 2018 году — для эпилепсии.

DBS — рискованная операция, которая может нести осложнения: кровотечение, занесение инфекции. А также нейропсихиатрические побочные эффекты: апатию, галлюцинации, депрессию и другие расстройства. Однако большинство из них могут быть временными.

Могут возникнуть проблемы и во время хирургического вмешательства — так как мозг человека движется внутри черепа, часть электродов могут сместиться и вызвать необратимые последствия, включая изменение личности.

Маск отмечает, что DBS несет огромную пользу больным, но у процедуры есть свои недостатки:

Всего к мозгу подключаются лишь 8–16 электродов. Чем их больше, тем больше обрабатывается информации между мозгом и компьютером, что даёт больше возможностей для развития технологии.

Терапия направлена только на лечение прямым воздействием, она не позволяет читать и записывать информацию мозговой активности.

Она не всегда срабатывает и напрямую влияет на работу мозга.

Deeplink же может помочь ученым не только стимулировать мозг, но и задействовать обратную связь и записывать его реакцию, отмечает нейробиолог Михаил Лебедев.

Например, включать стимулятор только по мере необходимости, вместо «тупого» стимулирования, которое сейчас используется для болезни Паркинсона.