Стартап Vast Space показал проект орбитальной станции Haven-2 — потенциальной «преемницы» МКС

Международную космическую станцию (МКС) планируют свести с орбиты в 2030 году. Компания хочет поучаствовать в программе NASA по содействию в строительстве частных коммерческих станций (CLD) и выиграть контракт на разработку замены МКС. Ей предстоит соперничать с такими компаниями, как Axiom Space, Blue Origin и Starlab Space.Победителей должны выбрать в 2026 году. В случае выигрыша Vast Space намерена вывести на орбиту полнофункциональный первый модуль Haven-2 уже к 2028 году. Его доставят на ракете-носителе Falcon Heavy компании Илона Маска SpaceX.Модуль будут разрабатывать на базе наработок по станции Haven-1 длиной 10 м в длину и диаметром 3,81 м. Длина увеличится на 5 м, а полезный объём будет вдвое больше. Оба конца оборудуют стыковочными узлами.Источник: Vast Space — здесь и далееВ 2029-2030 годах стартап изготовит и запустит ещё три модуля — с аналогичными экстерьером, но разным интерьером. Последний будет зависеть от задач, для которых решат использовать модули.К моменту стыковки четвёртого блока Vast Space хочет перейти с незамкнутой системы жизнеобеспечения к замкнутой.Уже в 2030 году стартап запустит укрупнённый ключевой модуль диаметром 7 м — на многоразовой сверхтяжёлой ракете-носителе Starship от SpaceX.Он будет оснащён дистанционным манипулятором, «роборукой», для стыковки аппаратов, которые не смогут присоединиться самостоятельно. К нему же пристыкуются первые четыре модуля, образуя крест.Ключевой модуль оборудуют шлюзом для выхода в открытый космос. По словам гендиректора Vast Space Макса Хаота, CLD этого не требует, но стартап считает, что наличие возможности потестировать соответствующие скафандры — это плюс.После этого к станции запустят ещё четыре модуля. У двух из них будут отличия. У одного это купол диаметром 3,8 м, а у другого — внешние стойки полезной нагрузки и шлюзовая камера.Зависеть от SpaceX компания не планирует. Если корабли других производителей будут не менее или более привлекательными, то она готова их рассмотреть. К этому может призвать и NASA.Vast Space рассчитывает, что станция принесёт пользу не только NASA и международным партнёрам, но и частным астронавтам и бизнесу. В теории в модулях можно производить хоть лекарства, хоть полупроводники.Есть и другие амбициозные заявления: если всё пойдёт по плану, к 2032 году Haven-2 должна быть мощнее МКС и, возможно, будет обходить станции, которые к тому времени запустят Россия и Китай.Vast Space основал в 2021 году Джед Маккалеб. В 2023-м стартап рассказал о планах запустить первую в мире коммерческую космическую станцию под названием Haven-1. Её доставят к низкой околоземной орбите на Falcon 9 от SpaceX в 2025 году, но не раньше августа.После этого на станцию отправят экипаж из четверых человек — столько вмещает модуль. Они полетят на многоразовом корабле Dragon — тоже от SpaceX. Dragon состыкуется с Haven-1 на срок до 30 дней. Помимо оборудования для исследований, на борту будут круглосуточная связь и Wi-Fi.Стартап считает, что развёртывание Haven-1 поможет доказать эффективность его разработок и укрепить позиции в программе NASA. The Washington Post допускало, что сроки запуска могут перенести. Если нет, Vast станет первым стартапом, кто развернёт коммерческую станцию в космосеКак будет выглядеть Haven-1#космос #vast #spacex #новости
Даже на рендерах скучно выглядит.
Будет забавно если они в 2030м реально запустят модуль, дожить бы, чтобы сравнить их видеосъемку с нашими очередными рендерами. Успехов им всяческих.
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название прикольное, только вот космос на рай мало чем похож, мне кажется.
а что там афрофранцуженка делает на корабле?
так СССР в восьмидесятых афрокубинского космонавта на орбиту отправлял, а буржуи через полвека только начинают догонять прогрессивное левое государство, от так-то 😀☝️