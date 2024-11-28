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Полина Лааксо
Будущее

В «Роскосмосе» объяснили перенос пилотируемых полётов на Луну нехваткой денег на создание сверхтяжёлой ракеты-носителя

Эскизный проект уже есть, но его собираются дорабатывать на этапе технического проектирования.

  • В проекте плана по освоению Луны говорилось, что отправить туда российских космонавтов планируют в период с 2031 по 2040 год. Как сильно сдвигают сроки — советник главы «Роскосмоса» Олег Горшков не уточнил.
  • Выход сверхтяжёлой ракеты на лётные испытания запланирован на 2033 год. На околоземную орбиту она сможет выводить до 90 т груза, а на окололунную полярную — 20 т. Создание космического ракетного комплекса обойдётся в 600 млрд рублей.
  • Строительство лунной базы и начало добычи и использования на Луне воды было запланировано на 2041-2050 годы. Сдвигаются ли эти сроки — неизвестно.
Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»

#новости #космос

1414
11
45 комментариев
Цифровые комплексы

Как перестать смеяться

19
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Nikita

тот же вопрос, походу никак уже

4
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Денис Фадеев

Можно начинать плакать

2
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n.shmelev

Да тут плакать уже нужно

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Blisk

Запускать ракеты с колен не очень удобно

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Любознательный

Оо 2031 подъехал

12
1
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Orca

Вы там где-то одну цифру потеряли

1
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