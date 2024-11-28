В «Роскосмосе» объяснили перенос пилотируемых полётов на Луну нехваткой денег на создание сверхтяжёлой ракеты-носителя

Эскизный проект уже есть, но его собираются дорабатывать на этапе технического проектирования.В проекте плана по освоению Луны говорилось, что отправить туда российских космонавтов планируют в период с 2031 по 2040 год. Как сильно сдвигают сроки — советник главы «Роскосмоса» Олег Горшков не уточнил.Выход сверхтяжёлой ракеты на лётные испытания запланирован на 2033 год. На околоземную орбиту она сможет выводить до 90 т груза, а на окололунную полярную — 20 т. Создание космического ракетного комплекса обойдётся в 600 млрд рублей.Строительство лунной базы и начало добычи и использования на Луне воды было запланировано на 2041-2050 годы. Сдвигаются ли эти сроки — неизвестно.Источник фото: «РИА Новости»#новости #космос
Как перестать смеяться
тот же вопрос, походу никак уже
Можно начинать плакать
Да тут плакать уже нужно
Запускать ракеты с колен не очень удобно
Оо 2031 подъехал
Вы там где-то одну цифру потеряли