WSJ рассказало о возможных очередях на запуски с космодромов в США — желающих много, площадок мало

Большинство запусков приходится всего на три космодрома — во Флориде и Калифорнии.Местные компании и ведомства планируют проводить всё больше миссий. Из-за такого рекордного спроса спроса могут возникнуть «пробки», а это угроза «своевременной доставке грузов в космос», передаёт WSJ.По словам бывшего чиновника из Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Джорджа Нилда, усугубляет ситуацию и то, что природный катаклизм и авария рискуют в любой момент вывести один из космодромов из строя «на месяцы и даже годы».Небольшие операторы были бы только рады взять часть стартов на себя, но не все могут быстро адаптироваться. Кому-то нужны разрешения, другим — площадки, которые ещё нужно построить. Ракеты обычно запускают в прибрежных районах, чтобы снизить риски для населённых пунктов. Но часть подходящих мест занята, а оборудование новых осложняется недовольством жителей.В FAA рассчитывают предотвратить проблемы с «пробками» и уже возглавляют группу правительственных агентств, которая должна разработать национальную стратегию развития космодромов и представить отчёт в 2025 году.Источник фото: NASAПо частным оценкам, 2024 год стал рекордным для США по числу запусков: 145 аппаратов достигли орбиты, что в пять раз больше, чем в 2017 году. 134 старта из 145 провела SpaceX Илона Маска.67 прошли с базы Космических сил США на мысе Канаверал, 47 — на площадке базы Ванденберг. Ещё 26 пришлись на космический центр Джона Ф. Кеннеди.Полина ЛааксоБудущее05.10.2021«У Blue Origin много денег, но она мало что делает»: как компания хотела исправить свои ошибки и учиться у SpaceX В 2018 году директор Blue Origin запросил отчёт по сильным сторонам компании SpaceX. Из него он узнал, что Маску важно угождать клиенту, сокращать затраты, производить всё самому, нанимать молодёжь и учиться по ходу дела. Какие выводы сделало руководство и получилось ли что-то изменить — в пересказе Ars Technica.#новости #космос
Смотрел интервью 2017 года где Илон Маск плачет что он после расставания с Эмбер Херд грустит что он просыпается один. Как он такой тупой чем-то управляет.
Торговля сугубо лицом тоже может приносить бешеные бабки ))))
Рептилоиды ничего не скрывают, все называют своими именами. Фамилия его обо всем говорит. Он говорящая голова (маска) совсем других сил.
Очереди на запуск ракет? Не ожидал такого)) Получается, что скоро космические путешествия могут стать такой же обыденностью, как перелет на самолете.
Не станут. Ибо полеты в космос - фейк.
А что Борисов? Какие успехи у Роскосмоса?
Юрка то? на Золотом Глобусе он