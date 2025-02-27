Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Телеграм
Крипто
Соцсети
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
Будущее

Видео: роботы-гуманоиды Figure сортируют посылки в логистическом центре

Их обучение у разработчиков заняло месяц — в прошлый раз понадобился год.

  • Компания опубликовала видео, на котором роботы Figure 02 сортируют посылки на предприятии клиента. Их задача — перекладывать коробки и конверты с конвейера и переворачивать их штрихкодами вверх.
Фрагмент ролика компании, в котором роботы сортируют посылки. Источник: Figure
  • Прошлая попытка внедрения роботов Figure на предприятие заняла 12 месяцев. В этот раз ушло 30 дней благодаря модели управления роботами Helix. Она обучилась на восьми часах «демонстрационных данных». После специалисты Figure распространили навыки одного робота на остальных.
  • Разработчики обнаружили, что роботы со временем смогли распознавать плоские конверты, «на которых система никогда не обучалась».
Робот переворачивает конверт штрихкодом вверх. Источник: Figure
  • Пока Figure 02 действуют медленно, но компания планирует приблизиться к скорости человека «и превзойти её».
  • Figure публично представила универсальную модель Vision-Language-Action (VLA) Helix для управления роботами-гуманоидами 21 февраля 2025 года. Она позволяет им понимать голосовые команды и анализировать окружающую среду.
  • В январе 2024 года Figure подписала контракт с BMW о внедрении своих роботов на предприятии автопроизводителя в США.
  • Через месяц стартап привлёк $675 млн от Джеффа Безоса, Microsoft, Nvidia и OpenAI Startup Fund при оценке в $2,6 млрд. Тогда же компания договорилась с OpenAI о разработке ИИ-моделей для роботов-гуманоидов.
  • В феврале 2025-го Reuters узнал, что Figure ведёт переговоры об инвестициях при оценке в $39,5 млрд. Раунд могут возглавить Align Ventures и Parkway Venture Capital.

#новости #figureai

4
6
1
1
2
46 комментариев