Видео: роботы-гуманоиды Figure сортируют посылки в логистическом центре

Их обучение у разработчиков заняло месяц — в прошлый раз понадобился год.Компания опубликовала видео, на котором роботы Figure 02 сортируют посылки на предприятии клиента. Их задача — перекладывать коробки и конверты с конвейера и переворачивать их штрихкодами вверх.Фрагмент ролика компании, в котором роботы сортируют посылки. Источник: FigureПрошлая попытка внедрения роботов Figure на предприятие заняла 12 месяцев. В этот раз ушло 30 дней благодаря модели управления роботами Helix. Она обучилась на восьми часах «демонстрационных данных». После специалисты Figure распространили навыки одного робота на остальных.Разработчики обнаружили, что роботы со временем смогли распознавать плоские конверты, «на которых система никогда не обучалась».Робот переворачивает конверт штрихкодом вверх. Источник: FigureПока Figure 02 действуют медленно, но компания планирует приблизиться к скорости человека «и превзойти её».Figure публично представила универсальную модель Vision-Language-Action (VLA) Helix для управления роботами-гуманоидами 21 февраля 2025 года. Она позволяет им понимать голосовые команды и анализировать окружающую среду.В январе 2024 года Figure подписала контракт с BMW о внедрении своих роботов на предприятии автопроизводителя в США.Через месяц стартап привлёк $675 млн от Джеффа Безоса, Microsoft, Nvidia и OpenAI Startup Fund при оценке в $2,6 млрд. Тогда же компания договорилась с OpenAI о разработке ИИ-моделей для роботов-гуманоидов.В феврале 2025-го Reuters узнал, что Figure ведёт переговоры об инвестициях при оценке в $39,5 млрд. Раунд могут возглавить Align Ventures и Parkway Venture Capital.#новости #figureai