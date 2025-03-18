Глава РФПИ сообщил о планах обсудить с Илоном Маском проекты в космосе

Накануне он предложил Маску организовать российско-американскую экспедицию на Марс в 2029 году.Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что переговоры с Маском могут состояться в «ближайшее время», пишет РБК.Они станут «площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития технологий и будущего человечества».Я думаю, что обсуждения с Маском будут в ближайшее уже время. Его фокус на том, что созидательно мы должны двигаться вперед, безусловно, мы это видим, ценим, и он безусловно один из величайших лидеров современностиКирилл Дмитриев, глава РФПИ15 марта 2025 года Дмитриев опубликовал в соцсети Х предложение Маску направить совместную миссию России и США на Марс в 2029 году. «Наши умы и технологии должны служить славе человечества, а не его уничтожению», — написал он.По его словам, идею сотрудничества Дмитриев обсуждал с главой «Роскомоса» Дмитрием Бакановым.Наша идея по поводу совместной работы с Маском — это не просто идея по поводу Марса, а наличие очень мощных компетенций и в «Роскосмосе», и в «Росатоме», которые могли бы помочь, в том числе в полёте на Марс, сделать его более эффективным и безопасным.Кирилл Дмитриев, глава РФПИ#новости #рфпи #илонмаск