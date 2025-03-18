Глава РФПИ сообщил о планах обсудить с Илоном Маском проекты в космосе

Наша идея по поводу совместной работы с Маском — это не просто идея по поводу Марса, а наличие очень мощных компетенций и в «Роскосмосе», и в «Росатоме», которые могли бы помочь, в том числе в полёте на Марс, сделать его более эффективным и безопасным.