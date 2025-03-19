Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым вернулся на Землю

Вместе с ним и трое астронавтов NASA, двое из них находились на МКС девять месяцев.Космический корабль Crew Dragon 19 марта 2025 года в 00:57 мск приводнился в Мексиканском заливе у побережья Таллахасси (штат Флорида). На борту находились космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Полёт длился 17 часов.На фото Барри Уилмор, Ник Хейг, Сунита Уильямс и Александр Горбунов (в зелёном). Источник: NASAИсточник видео: NASAГорбунов и Хейг провели на орбите 171 день, а Уильямс и Уилмор — 286 дней. Последние отправились на МКС в июне 2024 года и должны были пробыть на станции восемь дней. Однако из-за неисправности корабля Boeing Starliner вернули на землю без экипажа, а Уилмор и Уильямс застряли на МКС на десять месяцев.SpaceX запустила десятую пилотируемую миссию Crew Dragon 15 марта 2025 года. В состав миссии вошли три астронавта NASA, астронавт из Японии, а также российский космонавт Кирилл Песков. Они проведут на МКС около шести месяцев. А Горбунов, Хейг, Уилмор, Уилльямс вернулись на этом же корабле на Землю.#новости #spacex