Чтобы Россия вошла в число ведущих 25 стран мира по плотности роботизации, по темпам установки роботов нужно обойти Китай — Kept

И в девять раз увеличить парк промышленных роботов. Источник фото: РБК — здесь и далееЦель войти в список ведущих 25 стран по плотности роботизации поставил президент. Она прописана в указе «О национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Аналитики Kept — бывшего российского подразделения KPMG — рассчитали, что для этого нужно. Данные привело РБК.На март 2025 года плотность роботизации в России — 19 роботов на 10 тысяч сотрудников при среднемировом показателе в 162 штуки. Чтобы достичь цели, к 2030 году плотность необходимо увеличить до 194 роботов на 10 тысяч.Для этого потребуется нарастить парк промышленных роботов с 12,8 тысячи до 123 тысяч единиц. То есть среднегодовой прирост должен находиться на уровне 38% вместо текущих 12,5%. В Китае, для сравнения, показатель составляет 29%.По данным Kept, в России только два производителя выпускают более 200 роботов в год. Производительность у остальных — 26-100 единиц в год. Компании готовы нарастить выпуск до 1500-3000 штук, но при условии «неограниченного» спроса, а он пока небольшой.Ещё одна проблема — нехватка интеграторов, а также их низкая производительность. В 2023 году предприятия закупили всего 1600 роботов. Для их установки задействовали 120 компаний-интеграторов. Чтобы достичь цели, к 2030 году нужно выйти на уровень внедрения в 42,8 тысячи роботов в год.В Kept считают, что нужно доработать льготы для производителей и интеграторов, усилить меры поддержки конечных потребителей, усилить партнёрство с Китаем и открыть больше индустриальных парков и кластеров.Помимо этого, стоит «перестраивать сам технологический уклад производства так, чтобы роботы были логичным и доступным средством производства», добавляет исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Ольга Мудрова. Она также напомнила, что в сегменте сервисной робототехники мер поддержки нет, хотя он мог бы ускорить рост.#новости #роботы