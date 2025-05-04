Техасская база SpaceX станет самостоятельным городом — за это проголосовало большинство её жителей

Теперь результаты голосования должны проверить, а потом учредить новый муниципалитет.В Starbase, штат Техас, прошло голосование по поводу регистрации населенного пункта как города, пишет The Wall Street Journal. Здесь находится космодром SpaceX.В голосовании могли принять участие только проживающие в границах предполагаемого города — это около 300 человек. «За» высказалось 212 человек, «против» — шестеро. В город объединят объекты SpaceX и жилые комплексы, где в основном проживают сотрудники компании.После подсчёта бюллетеней результаты выборов должны подтвердить окружные комиссары, а затем новый муниципалитет зарегистрируют.Эта мера позволит увеличить численность персонала на объектах SpaceX и даст местным властям широкий круг полномочий: например, по зонированию, строительству и другим аспектам жизни.Источник: BloombergО планах создать город из космодрома Илон Маск сообщал ещё в 2021 году. Тогда речь шла о переименовании деревни Бока-Чика, но предприниматель говорил, что площадь города будет гораздо больше.В 2023-м WSJ писало, что Маск собирается возвести город в Техасе, который будет примыкать к объектам SpaceX. В проекте — модульные дома, спортивные площадки и школа. Сотрудники SpaceX, Tesla и Boring Company могли бы арендовать недвижимость по цене ниже рыночной.#новости #spacex #илонмаск