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Евгения Евсеева
Будущее

Техасская база SpaceX станет самостоятельным городом — за это проголосовало большинство её жителей

Теперь результаты голосования должны проверить, а потом учредить новый муниципалитет.

  • В Starbase, штат Техас, прошло голосование по поводу регистрации населенного пункта как города, пишет The Wall Street Journal. Здесь находится космодром SpaceX.
  • В голосовании могли принять участие только проживающие в границах предполагаемого города — это около 300 человек. «За» высказалось 212 человек, «против» — шестеро. В город объединят объекты SpaceX и жилые комплексы, где в основном проживают сотрудники компании.
  • После подсчёта бюллетеней результаты выборов должны подтвердить окружные комиссары, а затем новый муниципалитет зарегистрируют.
  • Эта мера позволит увеличить численность персонала на объектах SpaceX и даст местным властям широкий круг полномочий: например, по зонированию, строительству и другим аспектам жизни.
Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • О планах создать город из космодрома Илон Маск сообщал ещё в 2021 году. Тогда речь шла о переименовании деревни Бока-Чика, но предприниматель говорил, что площадь города будет гораздо больше.
  • В 2023-м WSJ писало, что Маск собирается возвести город в Техасе, который будет примыкать к объектам SpaceX. В проекте — модульные дома, спортивные площадки и школа. Сотрудники SpaceX, Tesla и Boring Company могли бы арендовать недвижимость по цене ниже рыночной.

#новости #spacex #илонмаск

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