В Китае провели первую успешную операцию по вживлению мозгового импланта

Китайский чип более миниатюрный и гибкий, чем у Neuralink, утверждают разработчики.Источник: CEBSITВ марте 2025 года мозговой имплант вживили пациенту, потерявшему все конечности, сообщает Global Times. Уже через «несколько недель» после операции мужчина смог управлять электронными устройствами «силой мысли» — например, играть на компьютере в гоночные симуляторы и шахматы.Испытания беспроводной инвазивной системы нейрокомьютерного интерфейса (BCI) проводит центр CEBSIT при Китайской академии наук совместно с университетом Фудань. Технологию планируют выпустить на рынок к 2028 году.Китай стал второй страной после США, в которой провели успешные испытания мозгового чипа. При этом разработка CEBSIT обладает «рядом преимуществ» по сравнению с системой от американской Neuralink, основателем которой является Илон Маск, отмечает издание.В частности, китайский чип стал «самым маленьким» в мире мозговым имплантом: его диаметр составляет 26 мм, а толщина — менее 6 мм. Гибкость импланта «в 100 раз выше», чем у аналога от Neuralink. Благодаря этому клетки мозга «практически не воспринимают» чип как инородное тело, утверждают разработчики.Следующим этапом клинических испытаний будет обучение пациента управлению роботизированной рукой для выполнения повседневных задач.Neuralink впервые имплантировала чип человеку в начале 2024 года, позже импланты вживили ещё двум пациентам. В сентябре компания начала искать добровольцев для тестов импланта для незрячих. В июне 2025 года Neuralink закрыла раунд инвестиций на $650 млн.#новости #neuralink