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Данила Бычков
Будущее

В Китае провели первую успешную операцию по вживлению мозгового импланта

Китайский чип более миниатюрный и гибкий, чем у Neuralink, утверждают разработчики.

Источник: CEBSIT
Источник: CEBSIT
  • В марте 2025 года мозговой имплант вживили пациенту, потерявшему все конечности, сообщает Global Times. Уже через «несколько недель» после операции мужчина смог управлять электронными устройствами «силой мысли» — например, играть на компьютере в гоночные симуляторы и шахматы.
  • Испытания беспроводной инвазивной системы нейрокомьютерного интерфейса (BCI) проводит центр CEBSIT при Китайской академии наук совместно с университетом Фудань. Технологию планируют выпустить на рынок к 2028 году.
  • Китай стал второй страной после США, в которой провели успешные испытания мозгового чипа. При этом разработка CEBSIT обладает «рядом преимуществ» по сравнению с системой от американской Neuralink, основателем которой является Илон Маск, отмечает издание.
  • В частности, китайский чип стал «самым маленьким» в мире мозговым имплантом: его диаметр составляет 26 мм, а толщина — менее 6 мм. Гибкость импланта «в 100 раз выше», чем у аналога от Neuralink. Благодаря этому клетки мозга «практически не воспринимают» чип как инородное тело, утверждают разработчики.
  • Следующим этапом клинических испытаний будет обучение пациента управлению роботизированной рукой для выполнения повседневных задач.
  • Neuralink впервые имплантировала чип человеку в начале 2024 года, позже импланты вживили ещё двум пациентам. В сентябре компания начала искать добровольцев для тестов импланта для незрячих. В июне 2025 года Neuralink закрыла раунд инвестиций на $650 млн.

#новости #neuralink

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