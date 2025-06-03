Neuralink закрыла раунд инвестиций на $650 млн

Оценку компания не раскрыла. Источник: NPRОб этом Neuralink объявила в своём блоге. Среди инвесторов — ARK Invest, Founders Fund, Sequoia Capital, Thrive Capital, Lightspeed Venture Partners и другие.Инвестиции помогут компании распространить технологию на большее количество пациентов и разработать новые устройства, которые «углубят связь между биологическим и искусственным интеллектом».В апреле 2025 года Bloomberg писало, что компания планирует привлечь около $500 млн при оценке в $8,5 млрд. В мае Semafor сообщило, что она привлекла $600 млн при оценке в $9 млрд.Последнюю публичную оценку Neuralink получила в конце 2023 года, следует из данных Pitchbook. Тогда она составила $3,5 млрд.После этого компания провела три успешные операции по вживлению мозговых имплантов парализованным людям. А в сентябре 2024 года начала искать добровольцев для тестов импланта для незрячих (первую операцию намерены провести в 2025 году).Полина ЛааксоБудущее28 апрПарализованный пациент с нейрочипом Neuralink «заговорил» своим голосом благодаря технологиям синтеза речи и голосового клонирования Это уже третий пациент компании-разработчика нейроинтерфейсов. #новости #neuralink