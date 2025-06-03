Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Деньги
AI
Личный опыт
Инвестиции
Образование
Телеграм
Дизайн
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Инвестиции

Neuralink закрыла раунд инвестиций на $650 млн

Оценку компания не раскрыла.

Источник: NPR
Источник: NPR
  • Об этом Neuralink объявила в своём блоге. Среди инвесторов — ARK Invest, Founders Fund, Sequoia Capital, Thrive Capital, Lightspeed Venture Partners и другие.
  • Инвестиции помогут компании распространить технологию на большее количество пациентов и разработать новые устройства, которые «углубят связь между биологическим и искусственным интеллектом».
  • В апреле 2025 года Bloomberg писало, что компания планирует привлечь около $500 млн при оценке в $8,5 млрд. В мае Semafor сообщило, что она привлекла $600 млн при оценке в $9 млрд.
  • Последнюю публичную оценку Neuralink получила в конце 2023 года, следует из данных Pitchbook. Тогда она составила $3,5 млрд.
  • После этого компания провела три успешные операции по вживлению мозговых имплантов парализованным людям. А в сентябре 2024 года начала искать добровольцев для тестов импланта для незрячих (первую операцию намерены провести в 2025 году).
Полина Лааксо
Будущее
Парализованный пациент с нейрочипом Neuralink «заговорил» своим голосом благодаря технологиям синтеза речи и голосового клонирования

Это уже третий пациент компании-разработчика нейроинтерфейсов.

Смит. Источник фото: его личный архив

#новости #neuralink

4
4 комментария