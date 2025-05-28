Neuralink привлекла $600 млн при оценке в $9 млрд — Semafor

Последняя публичная оценка стартапа в конце 2023 года составляла $3,5 млрд.Изображение NeuralinkО раунде Semafor рассказали осведомлённые источники. Имена инвесторов и другие детали сделки они не раскрыли.В апреле 2025 года Bloomberg писало, что компания планирует привлечь около $500 млн при оценке в $8,5 млрд.Последнюю публичную оценку Neuralink получила в конце 2023 года, следует из данных Pitchbook. Тогда она составила $3,5 млрд.После этого компания провела три успешные операции по вживлению мозговых имплантов парализованным людям. А в сентябре 2024 года начала искать добровольцев для тестов импланта для незрячих (первую операцию намерены провести в 2025 году).Полина ЛааксоБудущее28 апрПарализованный пациент с нейрочипом Neuralink «заговорил» своим голосом благодаря технологиям синтеза речи и голосового клонирования Это уже третий пациент компании-разработчика нейроинтерфейсов. #новости #neuralink