Neuralink запланировала провести первую операцию по вживлению зрительного имплантата человеку до конца 2025 года

Устройство предназначено для восстановления зрения у полностью слепых людей.Об этом заявил глава Neuralink Илон Маск во время выступления в штате Висконсин 30 марта 2025 года, написал в X техноблогер Сойер Мерритт. Предприниматель позднее репостнул его сообщение к себе на страницу.По словам Маска, на начальном этапе разрешение изображения будет низким, но со временем технология позволит достичь «сверхчеловеческого» уровня зрения.Mario Nawfal / XNeuralink, основанная в 2016 году, разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером. О первой операции на человеке компания рассказала в начале 2024-го. Об операции второго пациента Илон Маск сообщил в августе 2024-го. О вживлении имплантат третьему пациенту стало известно в январе 2025 года.Blindsight — «следующий продукт Neuralink после Telepathy». В марте 2024 года Маск сообщил, что имплант «уже работает у обезьян». В сентябре Neuralink начала искать добровольцев, чтобы протестировать имплант Blindsight.Компания не единственная занимается такими технологиями. Над имплантом для людей с нарушениями зрения работает, например, и Science Corp, которую создал сооснователь и бывший глава Neuralink Макс Ходак. В 2022 году она показала имплант Science Eye.#новости