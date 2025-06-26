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Евгения Евсеева
Будущее

«Даже пригласил на свадьбу»: основатель Blue Origin Джефф Безос начал налаживать отношения с Дональдом Трампом на фоне его «ссоры» с Илоном Маском — WSJ

Так он хочет добиться для компании большего количества госконтрактов. Сейчас их в основном получает SpaceX.

Источник: Blue Origin
Источник: Blue Origin
  • Безос говорил с президентом США Дональдом Трампом по крайней мере дважды в июне 2025 года, рассказывают источники WSJ.
  • А глава Blue Origin Дэйв Лимп приезжал в Белый дом, чтобы встретиться с главой администрации. Перед встречей Трамп и Безос разговаривали по телефону: президент рассказывал, что хочет во время своего президентского срока застать полёт на Луну.
  • Во время встреч Безос также просил о предоставлении компании большего количества госконтрактов на запуск ракет. Сейчас основной подрядчик NASA — SpaceX Илона Маска, с которой соперничает космическая фирма Безоса.
  • Как минимум с лета 2024 года в Blue Origin беспокоились о близости Маска к Трампу, но теперь между ними случился разлад. Поэтому Безос в последние месяцы «пытался очаровать» президента — и даже пригласил его на свою свадьбу в Венеции. Но Трамп приехать не сможет из-за «плотного графика».
  • Кроме того, Безос подружился с дочерью Трампа — Иванкой, а также её мужем Джаредом Кушнером.

#новости #джеффбезос #blueorigin

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