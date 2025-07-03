Hyundai первым протестирует роботов Atlas от Boston Dynamics на своём заводе

Если испытания будут успешными, тестировать роботов начнёт и Kia. Источник: Boston DynamicsТесты планируют начать с октября 2025 года на заводе Hyundai в Джорджии, пишет южнокорейское The Korea JoongAng Daily со ссылкой на источники. По их словам, это будут первые реальные испытания робота перед началом его продаж.Сначала Atlas будет «раскладывать детали» — то есть сортировать компоненты в правильном порядке в соответствии со спецификациями автомобиля, рассказали изданию в Boston Dynamics, 80% которой принадлежит Hyundai. Сколько роботов будут тестировать — неизвестно.Если тесты пройдут успешно, робота будут тестировать на других заводах Hyundai, а также могут начать испытания на заводах других автопроизводителей — например, Kia.Atlas — двуногий робот от Boston Dynamics. Его последнюю версию компания представила в 2024 году. Тогда же рассказала о планах тестов вместе с Hyundai. Начало продаж роботов запланировано на 2028 год.В январе 2024-го соглашение о тестировании роботов-гуманоидов подписали стартап Figure и BMW, писал The Verge. В марте — Mercedes-Benz и Apptronik. #новости #hyundai #bostondynamics