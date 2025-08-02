Корабль Crew Dragon с космонавтом Платоновым и другими участниками миссии Crew-11 пристыковался к МКС

Одна из задач миссии — «смоделировать» высадку на Луну.Семь членов экипажа 73-й длительной экспедиции встречают четверых космонавтов Crew-11 на борту Международной космической станции. Источник: NASAМногоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к МКС, сообщило NASA.В экипаж миссии Crew-11 входят космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов, американские астронавты Майкл Финк и Зена Кардман и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи. Они успешно перешли на борт станции.Экипаж миссии Crew-11 встречают участники 73-й длительной экспедиции. Источник: «Роскосмос»В рамках миссии Crew-11 космонавты будут моделировать посадку на Луну и проведут несколько экспериментов по защите зрения, генерации «большего» количества стволовых клеток и созданию питательных веществ «по запросу».Сейчас на МКС находятся участники 73-й длительной экспедиции, в том числе Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс, Джонатан Ким и японский астронавт Такуя Ониси.Песков, Макклейн, Айерс и Ониси прибыли на станцию в марте 2025 года в рамках миссии Crew-10 и покинут её 6 августа 2025-го.Платонов летел на МКС по программе перекрёстных полётов астронавтов США и космонавтов «Роскосмоса» на кораблях «Союз МС». Они проводились с 1998 по 2020 год, а затем возобновились с началом эксплуатации Crew Dragon в 2022 году.#новости #crewdragon